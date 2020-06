Man City vs Arsenal: Đại chiến mừng Ngoại hạng Anh trở lại

Sau 3 tháng nghỉ thi đấu do dịch COVID-19, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức trở lại vào đêm nay với 2 trận đấu bù, một trong số đó là cuộc so tài giữa Manchester City và Arsenal. Đây là trận đấu đáng ra được thi đấu vào đầu tháng 3, nhưng bị hoãn lại do HLV Mikel Arteta của Arsenal nhiễm COVID-19.

Nhiều lần đứng trước nguy cơ hủy giải, nhưng Ngoại hạng Anh cũng giống Bundesliga hay LaLiga, có thể trở lại đường ray nhờ các quốc gia đã phần nào khống chế được dịch COVID-19. Ngoại hạng Anh là món ăn không thể thiếu, sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần người dân sau 3 tháng chống dịch vất vả.

Arsenal (áo đỏ) có đứng vững trên sân Man City?

Trận đấu giữa Man City và Arsenal càng có ý nghĩa trong bối cảnh này, dù khoảng cách giữa hai đội là 7 bậc và 17 điểm trên bảng xếp hạng. Arsenal hiện tại không có gì để so sánh với Man City. HLV của Pháo thủ, Mikel Arteta, chỉ là trợ lý và phải học việc ở Pep Guardiola mùa trước.

Arteta muốn xây dựng Arsenal với phong cách kiểm soát bóng và tấn công áp đặt như Man City, nhưng dàn cầu thủ ở sân Emirates chưa đủ tốt để ông đặt dấu ấn riêng. Arsenal vẫn dựa nhiều vào tài săn bàn của Pierre Aubameyang, hơn là lối chơi được vận hành chuẩn chỉ, bài bản.

13 trận hòa từ đầu mùa, nhiều nhất giải, cho thấy Arsenal không giỏi trong khâu kết thúc đối thủ. Đây là dấu hiệu của đội bóng bất ổn, thay vì là "ngựa chiến" đua tranh ngai vàng. Arsenal cũng chơi không tốt trong các trận cầu lớn mùa này và đây sẽ là cơ hội cho Man City để có chiến thắng lên dây cót tinh thần.

HLV Arteta chưa thể tạo dấu ấn.

Xét về nhuệ khí, Man City còn tổn thương hơn Arsenal nhiều lần. Đội bóng của Guardiola bị cấm thi đấu 2 năm ở Champions League (đang kháng cáo) và gần như hết hy vọng đua vô địch với Liverpool. Man City đang ở trạng thái lên không được, xuống cũng không xong. Kevin de Bruyne cùng đồng đội dễ đánh mất động lực cố gắng. Sau đợt nghỉ dịch, tình hình còn có thể tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, bỏ qua yếu tố động lực, Man City ở tầm khác Arsenal về trình độ. HLV Guardiola có thể tự tin với thành tích sân nhà mùa này, với 9/13 trận toàn thắng. Arsenal cũng hiếm khi làm khó được Man City ở Etihad.

Chơi tất hay, nửa xanh thành Manchester không phải ngán ngại đối thủ, nhất là khi Arsenal yếu đuối ở cả tấn công và phòng ngự với hiệu số bàn thắng bại rất thấp (+4).

Sự cố bên ngoài sân cỏ của David Luiz hay Alexander Lacazette cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của Arsenal. Trận giao hữu gần nhất, Pháo thủ thua Brentford 2-3, dẫu tung ra sân đội hình khá mạnh với Mateo Guendozi hay Lacazette. Với hành trang sơ sài, Arsenal khó đứng vững ở Etihad đêm nay.

Dự đoán: 3-1