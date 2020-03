HLV Klopp rơi nước mắt nghe nhân viên y tế hát bài truyền thống của Liverpool

Video: Nhân viên y tế chống Covid-19 hát bài truyền thống của Liverpool

"You'll Never Walk Alone" được sáng tác bởi Richard Rodgers và Oscar Hammerstein vào năm 1945, sau này trở thành bài hát truyền thống của một số đội bóng trên thế giới, trong đó có Liverpool. Giai điệu "You'll never walk alone" cũng được người dân và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế ở nhiều nơi sử dụng như những lời động viên lẫn nhau trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

HLV trưởng của Liverpool, ông Jurgen Klopp đã rất xúc động khi xem đoạn video ghi lại cảnh các bác sĩ, điều dưỡng của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) cùng nhau hát và vẫy tay theo bài hát gắn liền với truyền thống của đội chủ sân Anfield.

HLV Jurgen Klopp

"Tôi bật khóc ngay lập tức. Thật không thể tin được. Nó thể hiện mọi thứ, rằng những người đó không chỉ làm việc hết sức mà họ còn có một tinh thần tuyệt vời", nhà cầm quân người Đức chia sẻ.

"Họ đặt bản thân vào nguy hiểm để giúp đỡ những người bị bệnh. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và cảm kích họ."

Trong bài phát biểu đăng trên trang chủ của CLB Liverpool, HLV Jurgen Klopp cho biết ông không muốn nhắc đến những khó khăn mà cá nhân mình cũng như đội bóng đang đối mặt ở thời điểm hiện tại.

Hầu hết các giải đấu trên thế giới đều tạm dừng vô thời hạn. Nếu mùa giải bị hủy bỏ, Liverpool và các CĐV sẽ rất nuối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh đầu tiên sau hàng thập kỷ chờ đợi. Tuy nhiên đối với HLV Klopp, đó không phải điều đáng bàn tới vào lúc này.

"Có rất nhiều người ngoài kia đang gặp những vấn đề lớn hơn nhiều, nên tôi sẽ cảm thấy thật xấu hổ nếu như nói về vấn đề của bản thân mình", HLV người Đức nói.