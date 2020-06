Champions League, Europa League trở lại với điều lệ kỳ lạ

Sau nhiều lần cân nhắc, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chính thức ấn định thời gian tổ chức phần còn lại của Champions League vào ngày 7/8. Hiện địa điểm tổ chức các trận lượt về vòng 1/8 (4 trận) vẫn đang tranh cãi. Nói vậy là bởi từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu tại Champions League sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha.

Địa điểm các sân đấu ở Lisbon được sử dụng là: Estadio da Luz của Benfica và Estadio Jose Alvalade của Sporting sẽ được dùng cho tứ kết trở đi. Vòng tứ kết sẽ được diễn ra trong giai đoạn từ 12-15/8.

Champions League trở lại vào đầu tháng 8.

Sân Estadio do Dragao của Porto và Estadio D. Afonso Henriques của Guimaraes sẽ được dùng cho 4 trận còn lại của vòng 16 đội, trong trường hợp phương án đá sân nhà của từng CLB không được thông qua.

Tất cả các vòng ở Champions League từ tứ kết chỉ đá một trận duy nhất để phân thắng bại, thay vì đá lượt đi - lượt về như các mùa giải trước đây. Các đội bóng đã góp mặt ở tứ kết gồm Atalanta, RB Leipzig, Atletico Madrid và Paris Saint-Germain.

Bốn suất còn lại sẽ thuộc về đội giành chiến thắng trong các cặp đấu Man City vs Real, Bayern Munich vs Chelsea, Juventus vs Lyon và Barcelona vs Napoli

Europa League sẽ trở lại vào ngày 5/8. Địa điểm tổ chức các trận còn lại của vòng 1/8 vẫn chưa được thông qua. Phần còn lại của Europa League, từ tứ kết, sẽ được tổ chức ở Đức.