Bốn tên cướp xe máy của nữ lao công đối diện mức án cao nhất 15 năm tù

(VTC News) -

Video: Nữ lao công bị cướp xe máy trong đêm ở Hà Nội

Ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tóm gọn 4 kẻ cướp xe máy của nữ lao công Lê Thị Trâm (SN 1982, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm; nhân viên tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn). Cả 4 tên cướp đều có tuổi đời rất trẻ, 18-19 tuổi.

Trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, 4 nam thanh niên cướp xe máy của nữ lao công trong đêm sẽ bị xử lý về tội "Cướp tài sản" theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 và có thể đối mặt với hình phạt cao nhất 15 năm tù.

Theo phân tích của luật sư, trong 4 thanh niên thì 2 người sử dụng vũ lực đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Còn với 2 thanh niên khác, dù không trực tiếp thực hiện hành vi nhưng cũng dừng xe của nữ công nhân và có hành động mang tính chất đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân, nên được xác định là đồng phạm, cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi cướp được tài sản, cả nhóm cùng nhau đẩy chiếc xe máy vừa chiếm đoạt được của nạn nhân. Do đó, hành vi của nhóm thanh niên này được xác định là "có tổ chức" hoặc "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" nên mỗi người sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm tù theo quy định tại điểm a hoặc điểm g, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nhóm cướp xe máy của nữ lao công sẽ bị xử lý về tội "Cướp tài sản" với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

"Khi xem những hình ảnh do camera giám sát tại khu vực vụ cướp ghi lại, có thể thấy nhóm cướp này bất chấp đạo đức xã hội, coi thường pháp luật, đe dọa, dùng vũ lực để chiếm đoạt chiếc xe máy là phương tiện đi lại để kiếm sống duy nhất của nữ công nhân vệ sinh môi trường.

Dù chị lao công khóc lóc, van xin nhưng nhóm cướp vẫn không buông tha. Hành vi của nhóm cướp có thể nói là mất tính người và tận cùng của tội ác. Do đó, những tên cướp này sẽ bị cơ quan chức năng xử lý với mức án nghiêm khắc nhất", luật sư Cường nói.

Như VTC News đưa tin, khoảng 1h55 ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm (SN 1982, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nhân viên tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn) đang dắt xe máy mang BKS 35N1-257.92 từ ngõ 223 đường Đại Mỗ đến trước cửa nhà số 223 đường Đại Mỗ thì bị một nhóm 4 thanh niên lái 2 xe máy đi ngược chiều rồi quay lại áp sát chị Trâm.

Lúc này, nam thanh niên ngồi sau xe máy hiệu Wave màu xanh cầm một vật dạng kiếm nhọn chĩa vào ngực chị Trâm và nói "đưa chìa khóa xe đây". Mặc dù Chị Trâm khóc lóc van xin nhưng nhóm cướp vẫn thể hiện thái độ hung hãn, côn đồ. Sau đó, tên cướp giật chìa khóa trên tay chị Trâm rồi nhảy lên xe, nổ máy cùng cả nhóm bỏ chạy.

Sau hơn 2 ngày truy bắt, lực lượng chức năng tóm gọn toàn bộ 4 tên cướp cùng trú ở Hà Nội gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) và Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại Giang Biên, quận Long Biên).

Tại cơ quan công an, những tên này khai nhận, tối 2/8, Dương, Hiếu cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Các thanh niên về nhà Khánh lấy hung khí là 1 thanh kiếm, bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản.