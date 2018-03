Bốn ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương

Đoàn ôtô chạy từ miền Tây về TP.HCM, khi qua cao tốc Trung Lương tông liên hoàn, làm một số hành khách bị thương.

Ôtô khách 25 chỗ chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng miền Tây về TP HCM, sáng 22/2 (mùng 7 Tết). Khi đến tỉnh Long An, ôtô bất ngờ bị xe khách giường nằm tông mạnh từ phía sau.

Tai nạn giữa ôtô 7 chỗ và xe giường nằm ngày mùng 6 Tết. (Ảnh: Hoàng Nam)

Cùng lúc, ôtô khách 16 chỗ và xe tải chạy phía sau không tránh kịp tông vào đuôi nhau, tạo tai nạn liên hoàn giữa bốn ôtô.

"Tai nạn làm 3 ôtô hư hỏng, riêng xe khách 16 chỗ bị biến dạng phần đầu, một số hành khách trên 4 xe bị thương nhẹ. Giao thông trên cao tốc bị ùn tắc 2 giờ", ông Phùng Văn On, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết

Trước đó, sáng mùng 6 Tết, cũng trên cao tốc Trung Lương qua tỉnh Long An, ôtô 7 chỗ bị lật sau khi va chạm với xe giường nằm, làm một người bị thương nhẹ.

