Bốn đại học Việt lọt top 1.000 trường trong bảng xếp hạng THE 2021

Đây là bảng xếp hạng lấy việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc làm tiêu chí xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu.

Việt Nam có 4 cơ sở có tên trong bảng xếp hạng này, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 401-600), Đại học Tôn Đức Thắng (401-600), Đại học Bách khoa Hà Nội (601-800) và Đại học Phenikaa (801-1000).

Cả 4 cơ sở của Việt Nam đều được xếp hạng cao ở mục tiêu số 8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững). Tuy nhiên, duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng cao ở mục tiêu số 4 (Giáo dục có chất lượng), với 71,4 điểm, đứng thứ 92 trên thế giới. Đây cũng là mức điểm cao nhất mà các cơ sở giáo dục của Việt Nam đạt được.

Chỉ số về Bình đẳng giới (mục tiêu số 5) cũng là thế mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong khi đó, mục tiêu số 11 (Thành phố và cộng đồng bền vững) là 1 trong 3 chỉ số nổi bật của Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Phenikaa.

Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, lần đầu tham gia kỳ xếp hạng năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội có mặt tại 7 mục tiêu phát triển bền vững (Hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển; sức khỏe và cuộc sống tốt; bình đẳng giới; giáo dục có chất lượng; găng trưởng kinh tế và việc làm bền vững; giảm bất bình đẳng; hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh) và đã có thứ hạng nổi bật ở 4 SDG.

Cụ thể, về SDG 4: Giáo dục chất lượng (Quality Education), Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 92/966 cơ sở tham gia xếp hạng. Đây là mục tiêu có thứ hạng cao nhất và Đại học Quốc gia Hà Nội đã vào nhóm 100 thế giới ở mục tiêu này.

SDG 5: Bình đẳng giới (Gender Equality), Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 101-200/776.

SDG 8: Việc làm và tăng trưởng kinh tế (Decent work and economic growth), Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 201-300/685.

SDG 17: Hợp tác để hiện thực hoá các mục tiêu (Partnership for the goals): Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 401-600/1154.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội còn được xếp hạng ở các SDG khác như SDG 3 (Sức khoẻ và cuộc sống hạnh phúc) với vị trí 601-800, SDG 10 (Giảm bất bình đẳng) với vị trí 301-400, SDG 16 (Hoà bình, công bằng và thể chế vững mạnh) ở vị trí 301-400. Như vậy, có thể thấy, trong 7 hạng mục/mục tiêu tham gia, Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 mục tiêu thuộc nhóm 400 trở lên.

Trong kỳ xếp hạng năm 2021, trong số 1.115 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng THE Impact Rankings thì đứng đầu Bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2021 là Đại học Manchester (Vương quốc Anh), 3 vị trí kế tiếp là các trường đại học thuộc Australia (University of Sydney, RMIT và La Trobe University).

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 25 trường đại học nằm trong bảng xếp hạng này, Malaysia có 19 trường, Indonesia có 18 trường, Philippines có 5 trường.