Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine, cả nước ghi nhận 35 ca nhiễm Omicron

Trước nguy cơ lây lan dịch trong dịp Tết Nguyên đán, tỷ lệ bệnh nặng, tử vong rơi vào nhóm chưa tiêm chủng đủ liều, chưa tiêm vaccine, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung quản lý, bảo vệ tối đa người có nguy cơ cao (người già, người bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai) đảm bảo được tiêm chủng đủ liều, tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn.

Hà Nội 2.900 ca

Hôm qua (12/1), Hà Nội ghi nhận 2.948 ca dương tính SARS-CoV-2 (670 F0 cộng đồng). Đây là ngày ghi nhận ca mắc mới cao nhất từ khi bùng dịch. Bệnh nhân phân bố tại 395 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Ba Đình (116), Hoài Đức (111), Bắc Từ Liêm (98), Long Biên (94), Hoàn Kiếm (93), Đống Đa (83). Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến nay) là 79.615 ca.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Nam Định 227 ca

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 12/1, tỉnh ghi nhận 227 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (hơn 100 ca cộng đồng).

Thái Bình 103 F0

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình ghi nhận 103 F0 mới tại 8 huyện, thành phố (28 ca cộng đồng, 75 trường hợp trong khu cách ly tập trung).

Thanh Hóa 377 F0

Thanh Hóa ghi nhận 377 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 (178 ca cộng đồng). Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,0%, trẻ 12 đế 17 tuổi tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ 46,9%, 28.891 người tiêm mũi bổ sung và 10.081 người tiêm mũi nhắc lại.

Nghệ An 146 F0

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 146 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (42 ca được phát hiện ngoài cộng đồng).

Trong ngày, địa phương thêm 94 bệnh nhân điều trị khỏi, không ghi nhận ca tử vong. Đến nay, tỉnh có 9.504 bệnh nhân COVID-19, 8.148 bệnh nhân đã ra viện, 36 trường hợp tử vong, hiện đang điều trị 1.320 bệnh nhân .

Quảng Bình 103 ca

Hôm qua, Quảng Bình ghi nhận 103 ca dương tính SARS-CoV-2 (81 ca cộng đồng). Trong ngày, thêm 43 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đến nay, tỉnh ghi nhận 4.523 ca mắc COVID-19, 3.792 người khỏi bệnh, 637 người đang tiếp tục điều trị.

Long An 1 người nhiễm Omicron

Sở Y tế Long An ghi nhận 1 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên do Viện Pasteur TP.HCM giải trình tự gene. Bệnh nhân mang mã số 1750327 (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc), là chuyên gia của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa, Long An.

Trước đó, Bộ Y tế ghi nhận 34 ca mắc đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3). Như vậy Long An là địa phương thứ 8 có ca nhiễm biến chủng này.

Tiền Giang cao nhất miền Tây

Cà Mau ghi nhận 535 ca dương tính SARS-CoV-2 (477 ca cộng đồng), nâng tổng số F0 đến nay là 45.145 ca. Trong ngày, tỉnh này điều trị khỏi 712 ca, thêm 4 trường hợp tử vong, nâng số tử vong lên 236 ca.

Bạc Liêu thêm 210 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc đến nay là 33.244 ca. Trong ngày, 441 ca điều trị khỏi, 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong là 285 ca. Tỉnh đang điều trị 3.018 ca (trong đó tại nhà 1.487 ca).

Cần Thơ phát hiện thêm 161 ca dương tính SARS-CoV-2, 142 người điều trị khỏi, 7 ca tử vong. F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 10.318 ca và tại cơ sở y tế là 1.211 ca.

Vĩnh Long ghi nhận thêm 347 ca mắc (254 F0 cộng đồng), điều trị khỏi 179 ca, 15 ca tử vong.

Đồng Tháp thêm 134 ca dương tính SARS-CoV-2 (58 ca trong cộng đồng), 113 ca điều trị khỏi, tử vong 14 ca.

Bến Tre thêm 507 ca dương tính SARS-CoV-2 (504 ca cộng đồng), nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh đến nay là hơn 30.431 ca. Trong ngày ghi nhận 949 F0 kết thúc điều trị và 6 ca tử vong.

Tiền Giang thêm 743 ca mắc (4 ca cộng đồng), điều trị khỏi 107 ca, tử vong 13 ca. Đến nay số người trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi một đạt hơn 101%, tiêm đủ 2 mũi trên 97%. Còn số người từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi một trên 91% và mũi 2 trên 85%.

Trà Vinh phát hiện 399 ca dương tính SARS-CoV-2 (379 F0 cộng đồng), 620 ca khỏi bệnh, 2 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh đang cách ly điều trị 8.890 ca. Đến nay, tỉnh ghi nhận 33.227 ca mắc COVID-19, 24.146 ca đã khỏi bệnh, 191 ca tử vong.

Hậu Giang thêm 488 ca mắc (485 F0 cộng đồng). Tính đến nay tỉnh này ghi nhận 21.700 ca mắc. Trong ngày 146 trường hợp được điều trị khỏi và 2 ca tử vong.