Bộ Y tế yêu cầu báo cáo khẩn các ca ngộ độc pate Minh Chay

Ngày 31/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn hỏa tốc gửi Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM yêu cầu báo cáo về các ca ngộ độc do độc tố botulinum.

Ba bệnh viện trên cần thống kê ngay danh sách các ca bệnh có dấu hiệu nhiễm độc tố botulinum và bệnh nhân có tiền sử sử dụng thực phẩm pate Minh Chay. Qua đó, báo cáo tóm tắt diễn biến các ca bệnh trên và tình trạng hiện tại.

Đồng thời, các bệnh viện phải tổng kết một số kinh nghiệm trong công tác phát hiện, chẩn đoán và điều trị đối với các ca bệnh ngộ độc, báo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong hôm nay (31/8).

Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ có văn bản hướng dẫn chung cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sớm phát hiện và xử lý kịp thời khi tiếp nhận các ca bệnh mới.

Công văn hỏa tốc của Bộ Y tế yêu cầu 3 bệnh viện báo cáo về vụ việc bệnh nhân ngộ độc do ăn pate Minh Chay.

Hai ca nặng sau khi ăn

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung tâm đã tiếp nhận 4 trường hợp có sử dụng pate Minh Chay phải nhập viện do có dấu hiệu ngộ độc.

Trong số đó hai bệnh nhân nặng là hai vợ chồng, 68 và 70 tuổi, sinh sống ở Hà Nội. Hai người này nhập viện Bệnh viện Lão khoa hôm 12/8 và đến ngày 18/8 thì được chuyển qua khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Cả hai nhập viện trong tình trạng đau họng, khó nói, khó nuốt, yếu tay, yếu chân.

Hiện bệnh nhân nữ (68 tuổi) sức khỏe ổn định và có thể ngồi được, còn bệnh nhân nam (70 tuổi) vẫn thở máy và còn mệt. Trước đó, tình trạng người chồng bị liệt hoàn toàn các cơ, phụ thuộc máy thở, đồng tử giãn; còn người vợ liệt các cơ nhẹ hơn, nhưng không thể ngồi dậy, không tự ăn được.

Cũng theo bác sĩ, người chồng có thể phải thở máy thời gian và gặp nguy cơ trong quá trình điều trị. Để hồi phục được bệnh nhân phải mất rất nhiều thời gian.

Hai vợ chồng ăn pate Minh Chay vào tháng 7, nhưng đến đầu tháng 8 mới biểu hiện bệnh như yếu tay, yếu chân mắt khó thở… Kết quả xét nghiệm có vi khuẩn clostridium botulinum trong phân.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về 2 lọ thuốc giải độc cho các bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay.

Thuốc gần 190 triệu/lọ cứu người

Theo BS Nguyên, Bệnh viện Bạch Mai phải nhập từ Thái Lan về 2 lọ thuốc giải độc để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm clostridium botulinum do ăn pate Minh Chay,

Thuốc điều trị ngộ độc Botulinum được xem là “thuốc mồ côi”, do bệnh không xuất hiện nhiều, số lượng thất thường nên các doanh nghiệp không sản xuất phổ biến. Do vậy, bệnh viện phải liên hệ từ nhiều nguồn khác nhau mới có được 2 lọ thuốc điều trị cho bệnh nhân.

“Thuốc được chuyển từ Thái Lan về Việt Nam qua đường hàng không, trị giá mỗi lọ khoảng 8.000 USD. Ban đầu chúng tôi cũng băn khoăn không biết lấy thuốc từ nguồn nào. Hơn nữa giá thuốc cũng khá cao, khi lấy về không biết ai sẽ là người chi trả.

Rất may sau khi làm việc với Bộ Y tế, các trung tâm chống độc tại Thái Lan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi được biết số tiền trên sẽ do WHO thanh toán”, ông Nguyên nói.

Hiện, các bệnh nhân bắt đầu uống thuốc giải độc đặc hiệu hôm 29/8 và có biểu hiện tốt.