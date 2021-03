Bộ Y tế sẽ ban hành kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19 trong tuần này

(VTC News) -

Liên quan đến đề xuất của tỉnh Hưng Yên về việc tiêm vaccine cho công nhân - đối tượng được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn tỉnh, ông Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang soạn thảo và dự kiến ban hành kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19 trong tuần này.

Nội dung trong bản kế hoạch sẽ bao gồm tất cả nguồn vaccine chúng ta hiện có. Kế hoạch cũng sẽ hướng dẫn chi tiết đối tượng, thời gian, phương án truyền thông để người dân tiếp cận thông tin về vaccine đầy đủ, đa chiều.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Nhận định về tình hình dịch tại Hưng Yên, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, ngay khi cả nước xuất hiện đợt dịch thứ 3, Hưng Yên cũng ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Dù vậy tỉnh nhanh chóng lên phương án, kế hoạch phòng chống dịch Vì vậy 17 ngày qua, Hưng Yên là 1 trong 10 tỉnh không có ca mới.

Công tác phòng chống dịch tại Hưng Yên quyết liệt, nhanh chóng khoanh vùng, cách ly cụm dân cư. Tuy nhiên, địa phương có nhiều khu công nghiệp, cụm cộng nghiệp, người lao động tỉnh ngoài và khu giáp ranh vào làm việc nhiều, vì vậy yếu tố và nguy cơ lây lan ca bệnh ra cộng đồng rất lớn. Đặc biệt virus SARS-CoV-2 có những biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh khó tránh khỏi.

"Trong các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, nguy cơ lây nhiễm cao do môi trường đông công nhân, thường xuyên tiếp xúc gần. Do đó, các doanh nghiệp trên địa bàn phải có kế hoạch sẵn sành đáp ứng các tình huống xảy ra. Tất cả chủ doanh nghiệp phải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với chính quyền địa phương khi xảy ra dịch. Tỉnh Hưng Yên cũng có các phương án chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung cho tình huống đông người...", ông Tuyên nói.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Lâm – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, thời điểm hiện tại, tỉnh triển khai 109 chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19. Xét về mức độ an toàn thì tỉnh đang xếp thứ nhất toàn quốc, nhưng vẫn còn nhiều cơ sở chưa đăng ký đánh giá, 45 cơ sở chưa đánh giá và 28 cơ sở không an toàn. Trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai công tác đanh giá an toàn COVID-19 trên địa bàn tỉnh.