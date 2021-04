Bộ Y tế: Phải hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 của COVAX vào ngày 5/5

(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng 16/4 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng với ngành y tế của 63 tỉnh/thành phố.

Theo ông Long, vaccine phòng COVID-19 chỉ có hạn sử dụng trong 6 tháng. Riêng lô vaccine Việt Nam mới nhận của COVAX ngày 1/4 chỉ còn hạn sử dụng 2 tháng khi về nước (hết hạn ngày 31/5). Do vậy, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh/thành phố phải triển khai tiêm chủng hoàn thành sớm trước 15/5.

“Văn bản trước đó của Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm chủng xong trước ngày 15/5, nhưng tại hội nghị này, Bộ yêu cầu việc tiêm chủng cần hoàn thành vào ngày 5/5. Trước đó, tại cuộc họp Chính phủ ngày 15/4, Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương và Bộ Y tế 'không được phép để bất cứ liều vaccine nào phải huỷ do không tổ chức tiêm được'. Do đó, các địa phương không tổ chức tiêm hết, Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine và thông báo rộng rãi”, đại diện Bộ Y tế khẳng định.

Công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam đang được triển khai rất khẩn trương và an toàn.

Về vấn đề an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vẫn sẽ tiêm vaccine COVID-19 theo đúng kế hoạch đề ra. Tới nay, cả nước đã tiêm cho hơn 73.000 người. Trong đó, ghi nhận 33% trường hợp gặp phản ứng nhẹ sau tiêm. Tuy nhiên, những phản ứng này đều tự hết sau 1, 2 ngày mà không cần phải điều trị hay chăm sóc y tế. Mặt khác, Việt Nam hiện chỉ có khoảng 1% (tương đương 1/1.000) trường hợp có phản ứng quá mẫn cảm sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Như vậy, có thể thấy, mức độ phản ứng sau tiêm của Việt Nam vẫn thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Theo Bộ Y tế, quy trình tiêm chủng tại Việt Nam được triển khai ở cấp độ an toàn cao nhất và có sự khác biệt so với các nước khác trên thế giới, kể cả ở các nước tiên tiến.

“Với quan điểm “tiêm đến đâu an toàn đến đó” và đảm bảo an toàn ở mức độ rất cao, thậm chí cao hơn so với yêu cầu, Bộ Y tế đặt tiêu chí an toàn tiêm chủng lên rất cao. Chúng tôi tin rằng với đội ngũ chuyên gia như vậy và cách làm như vậy thì có thể xử lý tốt những trường hợp gặp phản ứng không mong muốn sau tiêm. Trên thực tế vừa rồi, Việt Nam đã xử lý tốt tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm”, đại diện Bộ Y tế khẳng định.