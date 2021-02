Bộ Y tế: Kiên quyết không để bệnh nhân COVID-19 tại ổ dịch Hải Dương qua đời

(VTC News) -

Tại buổi giao ban trực tuyến với toàn bộ bệnh viện và Trung tâm y tế trên địa bàn toàn tỉnh ngày 6/1, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, trước tình hình dịch bệnh hiện nay ở Hải Dương, ngành y tế sẽ cố gắng, quyết không để bệnh nhân tử vong do COVID-19.

“Điều may mắn lớn nhất với Hải Dương là số lượng ca mắc COVID-19 có bệnh nền, bệnh mãn tính số lượng không nhiều. Do đó, chúng ta cần phải tích cực điều trị với mục tiêu quyết tâm không có bệnh nhân tử vong do COVID-19”, ông Khoa nói.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Song song với hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19, công tác đảm bảo hoạt động chuyên môn, khám chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc diện có nguy cơ cao cũng là một trong những điều được Ban chỉ đạo chống dịch tại Hải Dương quan tâm. Vì vậy, các bệnh nhân yếu thế, người có bệnh mãn tính và các bệnh nhân chạy thận là những người cần phải đặc biệt quan tâm.

Đây là một trong những phòng tuyến trọng yếu cho quá việc chống dịch COVID-19. Bài học từ Đà Nẵng đã chỉ rõ những khó khăn, phức tạp khi điều trị cho những ca mắc COVID-19 có bệnh nền. Do đó, toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn Hải Dương cần phải đặc biệt chú ý bảo vệ tốt các đối tượng này.

Chung quan điểm, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng cho rằng, về vấn đề chạy thận nhân tạo đối với nhóm bệnh nhân có nguy cơ, việc quan trọng nhất là phải phân luồng giữa các bệnh nhân thận nhân tạo với các bệnh nhân có nguy cơ khác.

Bởi những bệnh nhân này là một trong những người rất dễ mắc COVID-19. Trong quá chạy thận, phải bố trí được khu vực ở và cách ly để các vòng bệnh bên ngoài không xâm nhập được.

Nếu trong trường hợp Hải Dương có những ca đầu tiên mắc COVID-19 liên quan đến các trường hợp chạy thận nhân tạo thì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa việc tiếp nhận điều trị.

Ông cho rằng, tất cả các bệnh nhân chạy thận nhân tạo sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần/tuần ngay sau các buổi chạy thận tại cơ sở y tế. Đồng thời, các bệnh nhân chạy thận có yếu tố dịch tễ có nguy cơ cao cũng sẽ được bố trí ca chạy, máy chạy riêng để đảm bảo an toàn tối đa.