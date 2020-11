Bộ Y tế cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng loại rượu gây chết người này

Ngày 13/11, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa nhận được công văn của Bệnh Viện Bạch Mai về việc tiếp nhận 7 bệnh nhân trong hai vụ ngộ độc methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong đó có một người tử vong, một bệnh nhân suy giảm thị lực nặng và di chứng thần kinh. Các bệnh nhân này cùng uống một loại rượu, thông tin trên nhãn: "Rượu nếp", được đựng trong can 30 lít, ≤ 29,9% Vol của cơ sở sản xuất rượu Đất Lúa, địa chỉ là Trung Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên, điện thoại: 0979441232.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người dân tạm thời không nên mua và sử dụng sản phẩm "Rượu nếp" của cơ sở sản xuất rượu Đất Lúa.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng tạm thời không mua và không sử dụng sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Bộ Công thương.

Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm "Rượu nếp", nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ ở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết đã chuyển toàn bộ thông tin cho Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công thương) để điều tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý sản phẩm và áp dụng các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Ngày 12/11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nam 32 tuổi thiệt mạng sau khi uống rượu với thịt chó tại Bắc Giang. Các xét nghiệm cho thấy, có tới 20,21% lượng cồn công nghiệp methanol trong rượu người này uống. Trong khi nồng độ rượu thông thường là ethanol chỉ 11,42%.

Đáng chú ý loại rượu này có hình thức giống hệt với loại gây ít nhất 3 người bị ngộ độc cồn công nghiệp methanol nhập viện vào ngày 12 và 14/10.

Ba ngày trước khi vào viện người đàn ông 32 tuổi có mua rượu từ một quán tạp hóa về uống cùng 3 người khác trong phòng trọ. Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, 3 người này cũng nhập viện với chẩn đoán ngộ độc methanol.

Sau khi điều trị, các bệnh nhân phục hồi tốt. Trong đó, có bệnh nhân nam 22 tuổi sau khi tới viện kiểm tra thì trong máu có nồng độ cồn công nghiệp cao ở mức nguy hiểm.

Như vậy, liên quan tới vụ việc trên đã có ít nhất 7 người ngộ độc sau khi uống chung một loại rượu. Trong đó một người tử vong và một người tổn thương mắt, não.