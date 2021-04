Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ quảng cáo như thuốc chữa bệnh

(VTC News) -

Ngày 29/4, Cục An toàn thực phẩm phát đi thông báo cảnh báo người tiêu dùng về 2 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đang quảng cáo không đúng về công dụng, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Theo Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên website: https://www.phuchankhang.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phúc Nhãn Khang vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh bằng việc liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Y dược Phúc Khang, địa chỉ: số 1, ngách 8/208, phố Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Y dược Phúc Khang, không thừa nhận website nêu trên là của mình nên không chịu trách nhiệm.

Tương tự, thời quan qua website: https://www.giamcanslimvita.top cũng quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slimvita Plus vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm do Công ty CP kinh doanh và thương mại Everest, địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà Văn phòng Viwaseen Tower, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm. Quá trình hậu kiểm, Công ty CP kinh doanh và thương mại Everest cũng không thừa nhận website nêu trên là của mình và không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm trên.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc. Trong thời gian chờ đợi, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phúc Nhãn Khang và Slimvita Plus quảng cáo vi phạm trên website nêu trên.