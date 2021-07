Bộ Xây dựng yêu cầu Long An thực hiện theo Luật đấu thầu cho KCN Nam Tân Tập

(VTC News) -

Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Tập có tổng diện tích 244,74ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An tiếp nhận văn bản xin chủ trương đầu tư KCN Nam Tân Tập của 5 nhà đầu tư gồm: Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát; Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng; Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc; Liên danh Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát và Công ty TNHH Hải Sơn.

Bộ Xây dựng yêu cầu Long An thực hiện theo Luật đấu thầu.

Mới đây, đại diện tỉnh Long An cho rằng, việc xét chọn nhà đầu tư theo phương án lập Hội đồng sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm trễ trong việc triển khai các dự án, mất cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở ngành, thống nhất phương án chọn Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng để tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án này.

Bộ Xây dựng có công văn số 112/BXD-HĐXD về việc cho ý kiến thẩm định quyết định chủ trương đầu tư của dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập. Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết việc lựa chọn nhà đầu tư dự án phải tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Được biết, Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng (SHP) đều có kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Từ năm 2017, SGT đang chứng kiến đà xuống dốc thảm hại. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 và 2018 của SGT lên tới 111 tỷ đồng và 118 tỷ đồng nhưng tới năm 2019 và 2020, chỉ tiêu này “rơi tự do” xuống chỉ còn 11 tỷ đồng và 12,5 tỷ đồng.

Doanh thu tại SGT cũng trên đà đi xuống. Doanh thu năm 2020 của SGT chỉ đạt 473 tỷ đồng, giảm 343 tỷ đồng, tương đương 42% so với năm 2017.

Đi giật lùi cũng là tình trạng đang diễn ra tại SHP. Năm 2020, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm 604 tỷ đồng, tương đương 70% so với năm 2019 xuống 262 tỷ đồng.