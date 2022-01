Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến về việc đấu giá đất và bỏ cọc tại Thủ Thiêm

Theo một Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đang làm báo cáo phải làm rõ việc đấu giá đất dù nhà đầu tư trúng bỏ cọc. Nếu như việc đấu giá đất làm tăng giá thị trường bất động sản cũng phải xem xét lại. Theo vị này, thời gian qua giá đất tại Thủ Thiêm đã lập mặt bằng giá mới sau vụ đấu giá đất gây xôn xao của Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, với việc bỏ cọc, thời gian tới, giá đất tại đây sẽ hạ nhiệt.

Bộ Xây dựng sẽ xem xét lại việc trúng đấu giá rồi bỏ cọc của Tân Hoàng Minh ở Thủ Thiêm

Trước đó, ngày 10/1/2022, thời hạn chót để Tân Hoàng Minh phải nộp 50% số tiền mua tài sản, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn, đã có màn “quay xe” gây sững sờ khi viết “tâm thư” gửi đến các lãnh đạo Đảng và Nhà nước xin được đơn phương hủy kết quả đấu giá vào ngày 10/12/2021 và xin chấp nhận mọi chế tài.

Lô đất 3-12 ở Thủ Thiêm được Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên của Tân Hoàng Minh) trúng thầu ngày 10/12/2021 với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá chào, đưa đơn giá mỗi m2 lô đất này lên ngưỡng 2,43 tỷ đồng một m2. Đây cũng là mức giá đất cao nhất TP HCM và lập đỉnh tại thị trường Việt Nam.

Thực tế trong phiên đấu giá ngày 10/12/2021, lô đất 3-12 có sự cạnh tranh khá căng thẳng khi mất đến 70 lượt trả giá mới tìm được nhà đầu tư thắng cuộc. Từ mốc khoảng trên 20.000 tỷ đồng, chỉ còn lại hai doanh nghiệp tham gia là Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty Capital One Financial. Càng về cuối, cuộc rượt đuổi của hai doanh nghiệp này ngày càng gay cấn.

Ngay khi đại diện CapitalLand One Financial trả giá, ông Dũng gần như lập tức đưa ra con số cao hơn và ngược lại. Mỗi lần trả giá của hai doanh nghiệp này cách nhau vài trăm tỷ đồng. Đến lượt trả giá thứ 69, đại diện CapitalLand One Financial đưa ra mức 23.800 tỷ đồng. Chưa kịp đợi đấu giá viên thông báo "23.800 tỷ đồng lần thứ nhất", ông Dũng lập tức kêu giá 24.500 tỷ đồng, giúp Công ty Ngôi Sao Việt trở thành doanh nghiệp thắng cuộc.

Đặt cọc 588,4 tỷ đồng, Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua bán 7 ngày sau phiên đấu giá. Doanh nghiệp này sau đó cho biết, đã có những điều chỉnh, cân đối tài chính để đảm bảo đóng tiền theo đúng tiến độ, quy định cũng như lên phương án thiết kế, đầu tư, kinh doanh.