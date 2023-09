Bộ Xây dựng: Chung cư mini bị cháy ở Khương Hạ không tuân thủ thiết kế xây dựng

(VTC News) -

Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) cho biết, ông đã trực tiếp xuống hiện trường chung cư mini bị cháy. Qua kiểm tra, ông đánh giá chung cư này cao 9 tầng, 1 tum đều hàn chuồng cọp kín, một số chuồng cọp có cửa thoát hiểm. Tại chung cư này có nhà trang bị thang dây, có nhà không nên khó thoát sang nhà hàng xóm khi có hỏa hoạn.

"Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thì chủ đầu tư phải tuân thủ ngay từ thiết kế xây dựng tòa nhà ban đầu. Trong khi giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư chung cư mini vừa bị cháy là giấy phép xây nhà riêng lẻ 6 tầng, 1 tum, mật độ xây dựng 70% nhưng chủ đầu tư đã xây 9 tầng, 1 tum với mật độ xây dựng 100%", ông Ngọc Anh cho hay.

Cũng theo ông Ngọc Anh, việc để giếng trời tại tòa chung cư mini vừa bị cháy cũng rất nguy hiểm, khi bị cháy khói xộc lên rất nhanh.

Ông Ngọc Anh cũng cho biết mặc dù chung cư mini chưa có tên trong bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà chung cư, nhưng các công trình này có đầy đủ đặc điểm của một nhà chung cư, có cầu thang sử dụng chung, hành lang chung, phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng. Do đó phải được thiết kế an toàn cháy theo quy định của nhà chung cư.

Bộ Xây dựng thông tin về vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Vì thế, theo quy định về phòng cháy chữa cháy thì chung cư mini này phải tuân thủ theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (năm 2014), Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (năm 2020) hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy. Theo đó, công trình này thuộc diện phải thẩm duyệt quy định về phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, theo quy định thì thang bộ của chung cư mini phải được đặt trong buồng thang kín, khói và lửa không lan vào được để bảo đảm an toàn cho cư dân thoát hiểm khi có sự cố. Để bảo đảm an toàn cháy nổ với nhà chung cư mini, trong trường hợp chủ đầu tư không thể lắp đặt thang bộ thoát hiểm thứ hai bên ngoài tòa nhà thì phải lắp đặt, xây dựng tường ngăn cháy cho thang bộ trong tòa nhà.

“Thang bộ thoát hiểm trong tòa nhà phải có lối thoát riêng để khi xảy ra sự cố cháy nổ người dân có thể thoát ra an toàn. Nhưng qua kiểm tra, chung cư mini vừa bị cháy có nhiều yếu tố chưa bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy,” ông Ngọc Anh nói.

Vị đại diện Bộ Xây dựng cũng lưu ý chung cư mini phải tuân thủ việc lắp đặt hai cầu thang, cầu thang trong và cầu thang ngoài. Lối thoát nạn phải đi qua hành lang an toàn. Nhưng chung cư vừa bị cháy không có cầu thang thứ hai bên ngoài tòa nhà và cũng không có không gian để bố trí hành lang an toàn để thoát ra cầu thang thứ hai. Khi xuống tầng 1 không có hành lang an toàn để ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành công điện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini). Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là loại chung cư mini.

Trước đó, năm 2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các địa phương cảnh báo về tình trạng "bát nháo" của chung cư mini.

Cụ thể, theo Bộ này, ở một số địa phương tại các khu vực đô thị đã xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng nên các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý thực hiện việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo kiểu nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (gọi là chung cư mini) mà không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các vi phạm về xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai quy hoạch, lấn chiếm không gian, chia nhỏ căn hộ, tự ý nâng tầng... rồi tự do mua bán, chuyển nhượng dẫn đến nhiều hệ lụy về PCCC, hạ tầng kỹ thuật xã hội, phá vỡ quy hoạch.