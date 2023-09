(VTC News) -

Không thể phủ nhận sự phổ biến của chiếc áo hai dây trong ngành thời trang. Bạn dễ dàng mua được item này ở các cửa hàng từ bình dân cho đến cao cấp trên mọi nẻo đường.

Chính vì sự yêu thích ngày một lớn của tín đồ, áo 2 dây thậm chí còn tạo nên sự bùng nổ về thiết kế, từ phiên bản truyền thống quen thuộc đã phát triển sang nhiều kiểu dáng, chất liệu như phối ren, croptop…

Áo hai dây luôn được phái đẹp ưa chuộng vì sự tiện dụng và hấp dẫn chúng mang lại.

Với đặc trưng tạo ra khoảng trống ở phần cổ, ngực và lưng, item này giúp cô gái khoe trọn bờ vai trần hay xương quai xanh quyến rũ. Tuy nhiên, cũng chính thiết kế này lại là con dao hai lưỡi, làm người mặc dễ lộ nội y phản cảm.

Để tránh tai nạn ngoài mong muốn, các cô nàng cần bỏ túi cách mặc áo hai dây không lộ nội y. Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất cần thiết, giúp chị em thêm phần tinh tế và duyên dáng hơn trong mắt người đối diện.

Cách mặc áo hai dây không lộ

Mặc áo hai dây có chất liệu dày dặn

Để an toàn khi xuống phố, thay vì mặc áo hai dây từ ren, satin mỏng manh, chị em nên hướng tới item được sử dụng chất liệu cotton, vải đũi. Điều này không hề làm giảm sự hấp dẫn, ngược lại chúng giúp thang điểm tinh tế của chủ nhân tăng lên đáng kể.

Áo hai dây có chất liệu dày dặn cũng rất dễ mix đồ, phù hợp từ quần jeans, váy voan và cả những chiếc quần short đơn giản.

Áo hai dây to bản

Áo hai dây to bản sẽ khắc phục được phần nào rủi ro lộ nội y cho người mặc.

Một biến tấu khá thú vị và không nên bỏ qua chính là mẫu áo hai dây to bản. Vẫn giữ được sự hấp dẫn của phiên bản truyền thống, áo hai dây bản to lại hạn chế được rủi ro lộ nội y luôn tiềm ẩn. Với điểm cộng to đùng này không lý do gì để chị em bỏ qua chúng.

Áo hai dây có sẵn cúp ngực

Bạn dễ dàng tìm mua được áo hai dây có sẵn cúp ngực trên thị trường

Một lời giải đơn giản nhất để tránh việc lộ nội y là lựa chọn áo 2 dây được may sẵn cúp ngực. Việc của bạn lúc này chỉ cần chọn được phần cúp ngực và size áo vừa vặn với cơ thể để thoải mái vẫn động mà không bị xô lệch xấu xí.

Mix áo bên trong áo hai dây

Kiểu mix độ này mang đến dáng vẻ đáng yêu, trẻ trung cho người mặc.

Áo hai dây và- sơ mi hoặc áo thun là công thức mix đồ hay ho được nhiều tín đồ thời trang khai thác. Lúc này item quen thuộc như được khoác lên một diện mạo mới, đồng thời khắc phục hoàn toàn sự cố lộ y luôn rình rập.

Khoác thêm áo bên ngoài

Bạn sẽ tạo được nhiều outfit ấn tượng với kiểu phối đồ này.

Không những khắc phục được việc dễ lộ nội y, phương án này còn tạo ra những outfit cực trendy. Bạn dễ dàng bắt gặp tín đồ thời trang sành điệu trên phố với áo hai dây mix cùng khoác da, blazer, vest croptop…

Ngoài những gợi ý trên, lựa chọn nội y đi cùng áo hai dây cũng rất cần thiết. Khi mọi yếu tố cần và đủ song hành, việc tạo ra một diện mạo hoàn hảo là điều hiển nhiên.

Mặc áo lót khi sử dụng áo hai dây

Miếng dán ngực

Trên thị trường có nhiều mẫu dán ngực giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Nhiều chị em thường mặc lỗi thời trang khá cơ bản khi mặc áo hai dây - lộ quai áo lót. Điều này khiến bạn trông kém duyên trong mắt người đối diện. Hãy sử dụng miếng dán ngực để thay thế, tuy nhiên vẫn cần soi gương kỹ càng trước khi ra đường. Nếu chất liệu áo hai dây quá mỏng làm lộ miếng dán, hay phần ngực quá to hoặc chảy xệ thì nên thay đổi phương án khác.

Áo lót không dây

Đây là phương án không thể hợp lý hơn khi lựa chọn nội y để mặc áo 2 dây. Chúng khắc phục hoàn toàn nhược điểm của miếng dán ngực kể trên. Việc của bạn lúc này là tìm được áo lót vừa vặn với khuôn ngực để không bị xô lệch trong quá trình sử dụng.

Áo lót dây trong

Thường dây quai trong dễ dàng tháo lắp giúp bạn linh hoạt khi sử dụng.

Nếu nhìn kỹ, người đối diện vẫn có thể phát hiện ra phần dây áo trong suốt. Tuy chỉ hạn chế được một phần, nhưng loại nội y này lại phù hợp với những cô nàng có phần ngực to, xệ cần phải nâng đỡ.

Một hạn chế mà nàng cần lưu ý là phần dây áo quá chật sẽ tạo thành vết hằn trên da trông rất mất thẩm mỹ. Lời khuyên được đưa ra trong trường hợp này là mix cùng áo hai dây bản to để che chắn đi phần nào.

Áo lót có màu sắc phù hợp

Khôn khéo trong việc chọn màu sắc nội y cũng là cách làm chị em duyên dáng hơn.

Dù đã lựa chọn kiểu dáng áo lót phù hợp, nhưng lại sai màu sắc thì phái đẹp vẫn mắc lỗi ăn mặc như thường. Cụ thể, không ai đánh giá cao thẩm mỹ một cô gái mặc nội y màu sắc lòe loẹt bên trong chiếc áo hai dây chất liệu ren mỏng tang. Vì thế, để tránh gây ngượng ngùng khi ra phố, chị em nên lựa chọn áo lót có màu sắc tệp với áo hai dây hoặc màu da.