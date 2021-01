Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễn tập xử lý các tình huống bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

(VTC News) -

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) phát lệnh ra quân triển khai phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn lực lượng cảnh vệ.

Đồng thời, ông khẳng định, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã và đang huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Bộ Công an)

"Cán bộ, chiến sỹ cảnh vệ xin hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn trí, toàn lực, nỗ lực phấn đấu với phương châm hành động chỉ biết còn Đảng thì còn mình để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội" - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và là công tác trọng tâm xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi kết thúc Đại hội, ngay từ năm 2018, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị ban đầu.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tiểu ban An ninh, trật tự, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nắm tình hình, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố tác động đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng, tham mưu các chủ trương, giải pháp quan trọng; chú trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, chiến sỹ, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về công tác hậu cần…để tổ chức tốt nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn màn diễu hành phương tiện, biểu diễn võ thuật và nội khí công phá, diễn tập xử lý một số tình huống tập trung gây rối an ninh trật tự, bảo vệ yếu nhân. (Ảnh: Bộ Công an)

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cho rằng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn chủ động và thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch, nội dung công tác quan trọng trong đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng. Điều này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội đánh giá cao.

Thứ trưởng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chương trình, phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đặc biệt, lực lượng cảnh vệ phải luôn đặt yếu tố tinh thần, sự dũng cảm và quyết tâm chính trị ở trạng thái cao nhất; đặt trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân lên hàng đầu; hết sức cẩn trọng, chu đáo, không để xảy ra bất kỳ một sơ suất nào dù là nhỏ nhất.