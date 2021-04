Bộ trưởng Y tế: 'Nguy cơ dịch COVID-19 quay trở lại rất lớn'

(VTC News) -

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định tại buổi Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vaccine với ngành y tế 63 tỉnh/thành phố.

Theo ông Long, những khu vực biên giới phía Tây Nam và một số tỉnh Tây Nam Bộ đang có nguy cơ rất lớn dịch xâm nhập. Do vậy, để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép, nguy cơ lây lan dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải thường xuyên rà soát, giữ chặt khu vực biên giới.

“Đây là chìa khoá quan trọng để phòng, chống và kiểm soát dịch trong thời gian tới. Chỉ cần tâm lý lơ là, buông lỏng để các ca bệnh mang biến chủng Anh hay Nam Phi nhập cảnh thì công tác kiểm soát dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Long nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Minh)

Trước tình hình hiện nay, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không chủ quan, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là những tỉnh có chung biên giới với các nước đang bùng phát dịch. Ngoài ra, các địa phương nếu ghi nhận người nhập cảnh về nước cần báo ngay cho cơ quan chức năng để cách ly, giám sát và có biện pháp phát hiện sớm các ca bệnh.

Theo ông Long, không thể chắc chắc 100% dịch sẽ xảy ra ở đâu nên mỗi tỉnh/thành phố đều có nguy cơ. Do đó, các địa phương cần có phương án về kịch bản cho mọi tình huống, trong đó gồm kế hoạch về cách ly, xét nghiệm và điều trị khi có dịch.

Ngày 5/5 tiêm xong vaccine đợt 2

Về công tác tiêm chủng vaccine đợt 2 của COVAX, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, ngay khi vaccine về Việt Nam, Bộ đã lập kế hoạch và phân bổ 811.200 liều về các địa phương theo đúng tinh thần của Nghị quyết 21. Bộ cũng yêu cầu các địa phương phải lập danh sách các đối tượng tiêm đúng theo Nghị quyết và tổ chức tiêm thật nhanh chóng.

Theo ông Long, trong văn bản trước đó của Bộ Y tế gửi các địa phương yêu cầu tổ chức tiêm chủng xong trước ngày 15/5. Tuy nhiên, tại hội nghị lần này, Bộ Y tế yêu cầu việc tiêm chủng cần phải hoàn thành vào ngày 5/5 tới. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai tiêm nhanh, không để vaccine hết hạn mà không tiêm.

“Tại cuộc họp Chính phủ ngày 15/4, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương và Bộ Y tế 'không được phép để bất cứ liều vaccine nào phải huỷ do không tổ chức tiêm được'. Do đó, các địa phương không tổ chức tiêm hết, Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine và thông báo rộng rãi”, ông Long nhấn mạnh.

Tính tới nay Việt Nam tiêm chủng cho hơn 73.000 người. Trong đó, 33% có phản ứng nhẹ thông thường sau tiêm như đau, ngứa, nóng, đỏ, sốt nhẹ. Nhưng những phản ứng này tự hết sau 1, 2 ngày mà không cần phải điều trị hay chăm sóc y tế.

Theo Bộ Y tế, mức độ phản ứng sau tiêm chủng của Việt Nam vẫn thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Qua thống kê, nước ta chỉ có khoảng 1% (tương đương 1/1.000) trường hợp phản ứng quá mẫn cảm sau tiêm phòng vaccine. Đặc biệt, cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị đông máu và huyết khối sau khi tiêm vaccine AstraZeneca.

Đại diện Bộ Y tế cũng khẳng định, quy trình tiêm chủng tại Việt Nam được triển khai ở cấp độ an toàn cao nhất và có sự khác biệt so với các nước khác trên thế giới, kể cả ở các nước tiên tiến. Quan điểm của Bộ là “tiêm đến đâu an toàn đến đó” và phải đảm bảo an toàn ở mức độ rất cao, thậm chí cao hơn so với yêu cầu.