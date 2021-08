Bộ trưởng Y tế: ‘Có loại vaccine nào tiêm ngay loại đó, không được lựa chọn’

(VTC News) -

“Có loại nào tiêm ngay loại đó, không lựa chọn vaccine. Tất cả các loại vaccine Bộ Y tế cấp phép đều đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận và sử dụng ở các nước”, ông Long khẳng định.

Đẩy nhanh tốc độ tiêm, không chọn vaccine

Theo ông Long, Bộ Y tế vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu: "Các tỉnh, thành phố phải đẩy nhanh tốc độ, huy động tổng lực lực lượng ở địa phương tham gia tiêm chủng. Ở địa phương có ít vaccine vẫn phải đẩy nhanh tốc độ tiêm để vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho các đợt vaccine sắp về. Đặc biệt, tại các vùng phong tỏa càng phải tổ chức tiêm ngay.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương sàng lọc sớm, sàng lọc trước các đối tượng đăng ký tiêm để phân loại, chỉ định điểm tiêm phù hợp tình trạng sức khoẻ người dân”.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, các địa phương có vaccine nào thì tiêm luôn vaccine đó, không được lựa chọn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Chung quan điểm, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng, hiện nay tất cả các loại vaccine khi về tới Việt Nam đều được cơ quan có trách nhiệm thực hiện đúng kiểm định và các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Mặt khác, với tình hình như hiện nay, bất kỳ loại vaccine nào cũng đặc biệt cần thiết. Ngành y tế cũng đang chủ động được các biện pháp bảo đảm an toàn nhất về sức khoẻ, cũng như tính mạng của người dân. “Chính vì vậy, người dân hãy đi tiêm vaccine COVID-19 ngay khi đến lượt”, ông Sơn nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong quý III/2021, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều nhưng tới quý IV thì về dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47 đến 50 triệu liều.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không giới hạn điểm tiêm, không giới hạn số lượng tiêm trong một buổi, thời gian chờ đợi sau tiêm thay đổi tuỳ theo các địa phương quyết định. Các địa phương phải lập kế hoạch tiêm nhanh chóng nhất có thể nhưng phải đảm bảo an toàn.

Bộ Y tế đang đẩy nhanh công tác tiêm vaccine COVID-19.

Vaccine nào cũng quý

Theo ThS-BS Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, tất cả vaccine Việt Nam cấp phép lưu hành như Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca...đều đã được Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê duyệt, cấp phép.

Mặt khác, khi đánh giá một vaccine nào đó (mà cho phép sử dụng khẩn cấp) WHO đều phải đảm bảo tiêu chí an toàn, tỷ lệ bảo vệ phải đạt ít nhất 50%. Tại Việt Nam cũng vậy, muốn cấp phép cho vaccine cũng phải theo công bố của WHO.

"Với tình hình hiện nay, vaccine nào cũng quý, miễn là bảo vệ người tiêm miễn dịch. Vì thế trong lúc khẩn cấp thế này, bất cứ một vaccine gì mà chúng ta có đều phải tiêm ngay, tiêm sớm để có thời gian tạo miễn dịch. Việc này hướng tới mục tiêu khi dịch xảy ra người bệnh sẽ giảm nguy cơ bị bệnh nặng, nguy hiểm, đó là điều quan trọng.

Chúng ta không có lựa chọn nào khác và người dân không nên kén chọn, lựa chọn vaccine. Bởi, tất cả vaccine hiện nay được nghiên cứu, WHO phê duyệt, đều có hội đồng chuyên môn khoa học rất cao, dựa vào bằng chứng khoa học để đưa ra kết luận chấp nhận hay không chấp nhận. Vì thế chúng ta không ngại vấn đề vaccine ở đâu, mà quan trọng là được tiêm và phải tiêm càng sớm càng tốt. Vaccine ở đâu cũng vậy, nếu chúng ta tiêm chậm hoặc không tiêm thì không thể đạt miễn dịch, không thể nhanh chóng bao phủ miễn dịch chống dịch bệnh", ông Hà nhấn mạnh.