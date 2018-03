Bộ trưởng Trương Minh Tuấn gửi thư chúc Tết ngành Thông tin và Truyền thông

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn gửi thư chúc Tết tới các cán bộ lão thành, công chức, viên chức và toàn thể người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, công chức, viên chức và toàn thể người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông cùng gia đình những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Trong năm vừa qua, Ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tiếp tục có những bước phát triển mới, khẳng định vị trí, vai trò của một ngành nhiều lĩnh vực, có tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Một trong những điểm nhấn của ngành TTTT năm 2017 là việc Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đi tiên phong trong việc triển khai các biện pháp nhằm tăng cường việc quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới mà nổi bật là hai mạng xã hội lớn của 2 doanh nghiệp nước ngoài Google và Facebook.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Năm 2017 cũng là năm ghi nhận các bước tiến rõ rệt trong việc giải quyết vấn nạn SIM rác, tin nhắn rác đã diễn ra trong rất nhiều năm qua. Điều này đã thể hiện một nỗ lực rất lớn không chỉ của các đơn vị quản lý nhà nước mà nó còn thể hiện sự quyết tâm, cùng phối hợp để ngăn chặn tình trạng này của các nhà mạng viễn thông di động.

Đặc biệt, không thể không kể đến những nỗ lực của Ngành TTTT trong công tác tuyên truyền, cung cấp các thông tin chính xác kịp thời đến nhân dân cả nước về các sự kiện lớn của đất nước đặc biệt là năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017, hay các thông tin chính xác, kịp thời tại các điểm nóng ở một số địa phương trong cả nước.

Song song với đó, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, Bộ TTTT đã nghiêm túc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hàng loạt cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên ở cả trung ương và địa phương, các cơ quan đại diện, thường trú báo chí ở nhiều địa phương.

Ngoài ra, hành lang pháp lý và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực an toàn thông tin tiếp tục được hoàn thiện nhằm tạo cơ sở để các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có thể tiến hành các biện pháp bảo vệ đối với các cuộc tấn công mạng đang diễn ra ngày càng phổ biến trên thế giới.

Các lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản cũng đã có những bước tiến đáng mừng như ban hành Bộ Mã Bưu chính Quốc gia mới, xây dựng cơ chế, chính sách cho xuất bản phẩm điện tử, quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài… đã thể hiện sự nỗ lực, sáng tạo và đổi mới của toàn ngành.

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong ngành đã vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh sản xuất, khuyến khích đẩy mạnh hoạt động hội nhập, đầu tư quốc tế, và đã có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Doanh thu toàn ngành năm 2017 đạt 2.136.981 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng đạt 9,34% so với năm 2016), tổng nộp ngân sách nhà nước toàn ngành đạt 94.994 tỷ đồng (đạt 104,3% so với kế hoạch năm).

Các nỗ lực của toàn ngành đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất ổn định, góp phần chung sức sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đạt được các thành công đó, thay mặt cho Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi xin biểu dương nỗ lực làm việc hiệu quả, tinh thần đoàn kết, tương trợ, luôn sáng tạo vượt khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông năm vừa qua.

Năm 2018, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nên ngành Thông tin và Truyền thông đang có những cơ hội vô cùng lớn.

Tuy nhiên, đi kèm theo đó là những khó khăn, thách thức không hề nhỏ. Yêu cầu về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, và những thách thức về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cũng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Đồng thời, năm 2018 cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thông tin và Truyền thông sẽ còn nặng nề hơn nữa.

Điều này đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành cần tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với những quyết tâm cố gắng của các đồng chí, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, vẻ vang của ngành với 10 chữ vàng “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình”, trong năm 2018, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” tôi tin rằng, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ vượt qua mọi thách thức để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực, tận dụng tối đa các lợi thế của ngành nhằm góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội đất nước; nâng cao trình độ công nghệ; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông có vai trò then chốt trong Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao để đóng góp một phần vào trong nỗ lực chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018, một lần nữa thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công mới!

Thân ái!

