Bộ trưởng Tô Lâm: Vi phạm trong lĩnh vực y tế không phải do lỗi cơ chế

(VTC News) -

Chiều 10/11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an trong xử lý các sai phạm trong lĩnh vực y tế, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, thời gian qua tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu, mua sắm vật tư y tế diễn ra rất phức tạp, nhất là những vụ xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện, khởi tố và điều tra.

Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị chức năng quán triệt quan điểm "phát hiện một vụ cảnh tỉnh cả vùng". Trong đó, công an các địa phương cũng chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, điển hình là vụ việc tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim, Sở Y tế các tỉnh Hà Tĩnh, Cần Thơ, Sơn La.

Qua đấu tranh, những người liên quan đều thừa nhận hành vi phạm tội và Bộ Công an sẽ sớm kết luận, đưa ra truy tố.

"Qua các vụ việc này, có dư luận cho rằng các vi phạm do lỗi cơ chế hoặc hệ thống. Nhưng chúng tôi khẳng định không phải do các lỗi này, mà đều có việc lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật để vi phạm.

Trước khi xử lý về hình sự, đối với cơ quan điều tra, chúng tôi cũng đều yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm hình sự cá nhân, từng cá nhân trong từng vụ việc; chứng minh được yếu tố tư lợi, tham ô, tham nhũng, trục lợi để xử lý các đối tượng này. Ví dụ mua máy có sự thông đồng, có ăn chia, trích phần trăm, biểu hiện của tham ô tham nhũng, tư lợi", ông Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương tăng cường rà soát, thanh, kiểm tra, tham mưu quy trình đầu tư trong mua sắm trang thiết bị y tế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, ông đề nghị cơ quan chức năng đưa một số mặt hàng, trang thiết bị y tế vào danh sách mặt hàng bình ổn giá, không để các đơn vị nâng giá, trục lợi.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, vấn đề buôn bán trái phép vật tư, thuốc hỗ trợ điều trị, chống COVID-19 cũng diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng dùng nhiều hình thức tinh vi để nhập lậu như bán trên mạng xã hội, tìm địa điểm đang xây dựng, địa hình khó đi lại để tập kết, cất giấu hàng hóa.

Bộ Công an chỉ đạo tập trung biện pháp để xử lý nghiêm vi phạm. Các trường hợp thuốc, trang thiết bị y tế, thậm chí cả vaccine COVID-19 nhập lậu, buôn bán công khai đều được tập trung xử lý.

Trong cuộc chiến chống dịch, Bộ trưởng Công an cho biết ngành công an là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Do đó, trong giai đoạn tới đơn vị sẽ ứng dụng khoa học công nghệ để tham gia tích cực trong việc quản lý bệnh dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và hoạt động của nhân dân; cung cấp, hỗ trợ an sinh xã hội thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.