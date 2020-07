Bộ trưởng Tô Lâm sốt ruột khi vắng bóng 2 dự án luật quan trọng của ngành

Sáng 16/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, có 2 dự luật rất quan trọng mà Bộ đã báo cáo Chính phủ và với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến, đặt ra lộ trình để thực hiện nhưng vẫn chưa thấy được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

"Bộ Công an đã đặt ra lộ trình để xây dựng, hoàn thiện nhưng cho đến hôm nay lại chưa thấy có tên trong danh sách mà vẫn là những những thông tin luật cũ. Tôi thấy rất sốt ruột vấn đề này nên thiết tha đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Hai dự án luật được Bộ trưởng Công an nhắc tới là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, hồ sơ cơ bản của dự án luật bước đầu đã đủ điều kiện để trình ra, nhưng lại “không biết vướng thủ tục hành chính ở đâu”. Người đứng đầu Bộ Công an lo ngại, nếu không được đưa vào chương trình sớm sẽ rất gấp gáp khi trình ra Quốc hội để các đại biểu Quốc hội cho ý kiến.

Về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, Chính phủ đã thống nhất trình luật này cùng với Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, nhưng đến nay thì chương trình xây dựng luật chỉ có Luật Giao thông đường bộ, nếu không đưa vào chương trình thì không thể thực hiện được các thủ tục cần thiết. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tiếp tục báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để được xây dựng luật này trong năm nay.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, người chủ trì hội nghị cho hay, đến bây giờ, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa nhận được hồ sơ về 2 dự án luật mà Bộ trưởng Tô Lâm báo cáo. Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Công an phải trình hồ sơ theo đúng quy định của luật.