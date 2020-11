Bộ trưởng Tô Lâm nói 'tiêu cực ở cơ sở là cá biệt', ĐBQH nêu việc bắt 7 công an

Trong phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Công an đề nghị các đại biểu quốc hội, cử tri, nhân dân nếu phát hiện tiêu cực, vi phạm thì trao đổi với Bộ Công an ở mọi cấp để tiếp nhận, xác minh, đánh giá, xử lý kịp thời.

Trước câu trả lời của Bộ trưởng Công an, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng đã nhận được thông tin từ nhiều người trong ngành phản ánh về vấn đề này.

Vị đại biểu Bến Tre nêu ra vụ việc 7 cán bộ công an ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM, trong đó có 2 trung tá, 1 thiếu tá, 2 đại úy và 2 thượng úy bị bắt vì ăn tiền và thả 2 người tàng trữ, sử dụng ma túy lấy 240 triệu đồng và 2 chỉ vàng.

"Những câu chuyện như vậy vẫn đang tồn tại chứ chưa nói tới việc thu tiền của người dân", ông Nhưỡng nói.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Trước đó, sáng 6/11, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm: “Hiện nay dư luận hết sức bất bình, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán. Tôi đã thảo luận ở tổ và đề nghị đồng chí thực hiện biện pháp gì để cho anh em không làm chuyện này nữa, để tránh ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của ngành công an”.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định vụ việc trên, nếu có, là trường hợp hết sức cá biệt.

“Tiêu cực của công an cơ sở, chúng tôi khẳng định nếu có thì hết sức cá biệt. Vừa rồi, chúng tôi triển khai lực lượng lớn công an chính quy xuống cơ sở được nhân dân ủng hộ, động viên. Quan điểm của Bộ Công an là kiên quyết trong xử lý vi phạm, thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa, chấn chỉnh, không bao che bất kể trường hợp nào. Để chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong lực lượng công an, trong đó có công an cơ sở, chúng tôi tăng cường giáo dục tư tưởng trong toàn lực lượng với quan điểm “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói”, Bộ trưởng Công an nêu.

Cùng với đó, theo Bộ trưởng Tô Lâm, cần gắn trách nhiệm quản lý cho thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ. Theo đó, nếu cán bộ công an vi phạm thì xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị đó, đồng thời công khai minh bạch các xử lý.