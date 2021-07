Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(VTC News) -

Sáng 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam. (Ảnh: TTXVN/VTC News)

Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ thời gian qua. Hai Bộ trưởng cho rằng kết quả hợp tác đã đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp mối quan hệ Đối tác Toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh (tìm kiếm quân nhân mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin), giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống phòng chống COVID-19, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, quân y, đào tạo.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015. Trong đó, ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng chống COVID-19, đào tạo, cũng như tìm hiểu khả năng, nhu cầu mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng.

Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. (Ảnh: TTXVN/VTC News)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhất trí tập trung thúc đẩy Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa đúng tiến độ và các dự án nhân đạo khác tại Việt Nam, cũng như hợp tác quân y phòng chống COVID-19, cùng các gói hỗ trợ về thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ ADMM+ nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. (Ảnh: TTXVN/VTC News)

Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam, đồng thời, trao cho nhau một số kỷ vật chiến tranh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngài Lloyd Austin đã tới chào xã giao, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ.