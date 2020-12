Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Không Make in Vietnam, không thể bước ra thế giới

Sáng 23/12, phát biểu tại Diễn đàn quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020 với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ số-Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Không Make in Vietnam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển”.

Theo Bộ trưởng, chỉ thị đầu tiên trong năm 2020 là chỉ thị 01 của Thủ tướng về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Sau một năm, trên 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời, tăng 28% và giờ đây, chúng ta có cộng đồng trên 58.000 doanh nghiệp.

“Make in Vietnam là khẩu hiệu hành động, là thúc dục tinh thần thiết kế tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thay vì làm gia công, lắp ráp thì hãy làm sản phẩm. Giải bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam sẽ đi ra toàn cầu.

Chúng ta đã nghe nhiều, kể nhiều, có thể là hơi quá nhiều, các câu chuyện nước ngoài cho người Việt Nam nghe. Có lẽ đã đến lúc kể câu chuyện Việt Nam. Make in Vietnam là kể câu chuyện Việt Nam", Bộ trưởng nói

Trong năm 2020, Make in Vietnam nhanh chóng phát triển các sản phẩm công nghệ số phòng chống COVID-19 và chuyển đổi cuộc sống sang trạng thái bình thường mới.

Cũng trong năm nay, các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng làm chủ tới 90% hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam. Một bất ngờ khác, Việt Nam trở thành nước thứ năm trên thế giới làm chủ công nghệ 5G, sản xuất được thiết bị hạ tầng 5G, sản xuất được điện thoại 5G.

Bộ trưởng Bộ TT&TT đi thăm các gian hàng được trưng bày.

Thủ tướng ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tháng 6/2020. Sứ mệnh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, của Make in Vietnam là chuyển đổi số Việt Nam, xây dựng Việt Nam số, chuyển đổi Việt Nam từ thế giới thực vào thế giới ảo. Đây là chặng đường dài nhiều chục năm. Vì thế, Make in Vietnam cần một tầm nhìn dài hạn và những chiến lược giai đoạn.

Muốn Make in Vietnam thì phải làm chủ công nghệ. Lời giải cho làm chủ công nghệ của Việt Nam là công nghệ mở. Với nước đi sau như Việt Nam, chúng ta muốn đi trước thì phải đứng trên vai những người khác. Việc lựa chọn phát triển công nghệ mở, lựa chọn phát triển phần mềm nguồn mở, lựa chọn mở dữ liệu để các cá nhân, doanh nghiệp tham gia sáng tạo giá trị mới là định hướng của chúng ta. Với định hướng này, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại.

Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, một bộ chỉ số đo lường chiến lược này sẽ dẫn đường chúng ta đi. Giải thưởng quốc gia về sản phẩm công nghệ số Việt Nam sẽ khích lệ chúng ta đi. Từ nay, chúng ta có tên Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, có ngày 12/12 là ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Một hoạt động bên lề diễn đàn là Triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đạt Gải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam năm 2020 cùng các sản phẩm công nghệ số tiêu biểu của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.