Bộ trưởng GD&ĐT: Giải quyết căn bản tình trạng thiếu giáo viên trong năm 2021

Phòng cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An vừa bắt Hồ Văn Đức vì sản xuất, buôn bán sơn giả với số lượng lớn, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.