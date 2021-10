Bộ trưởng Công an: Vi phạm trong đấu thầu, đấu giá thiết bị y tế rất phức tạp

(VTC News) -

Chiều 23/10, trình bày báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, năm 2021, Bộ Công an đã chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ, chọn đúng khâu đột phá để phát hiện, xử lý; nhất là trong đấu tranh với các vi phạm trong buôn bán các mặt hàng thiết yếu, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

"Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế phát hiện tăng 1,87%, số vụ phạm tội về tham nhũng phát hiện tăng 22,44%. Tuy nhiên, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn ra rất phức tạp; nhất là các vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, xã hội hóa y tế và chỉ định thầu mua trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo trước Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã tham mưu với Trung ương Đảng, Quốc hội những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại; giữ vững an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược. Kịp thời khởi tố điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tiếp tục đi vào nền nếp; đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Sai phạm trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giảm mạnh. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 88,81%.

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao và ở mức cao.

"Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Các cơ sở giam giữ được đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Tuy nhiên, các vi phạm trong công tác điều tra, xử lý tội phạm dù đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra. Vẫn còn để đối tượng bị tạm giam, tạm giữ trốn, chết, phạm tội mới trong các cơ sở giam, giữ", Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.