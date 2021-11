Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: APEC cần nâng cao sức chống chịu của các chuỗi cung ứng

Trong hai ngày 8-9/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 32 (AMM 32) theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị do Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta và Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O’Connor đồng chủ trì, với sự tham dự của bộ trưởng, đại diện 21 nền kinh tế thành viên.

Tham dự Hội nghị với tư cách khách mời còn có đại diện Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương (PIF), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), và Ban thư ký Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự trực tuyến Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 32. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tại Phiên họp ngày 9/11 với chủ đề “Hợp tác kỹ thuật là công cụ đẩy nhanh phục hồi kinh tế”, các Bộ trưởng Ngoại giao đã trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác hướng tới một châu Á-Thái Bình Dương tự cường và thịnh vượng; hỗ trợ các thành viên phục hồi bền vững và bao trùm; tận dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phục hồi kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh các nỗ lực của APEC trong duy trì đà hợp tác của khu vực, đẩy lùi đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Bộ trưởng khẳng định, Tầm nhìn Putrayaja 2040 là minh chứng mạnh mẽ cho quyết tâm và cam kết của các thành viên APEC cùng vượt qua khó khăn, đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững, mạnh mẽ, vì sự thịnh vượng của người dân và các thế hệ tương lai.

Về định hướng ưu tiên hợp tác, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh một số nội dung chính. Theo đó, APEC cần phát huy vai trò đi đầu trong thúc đẩy thương mại tự do theo hướng: Hạn chế các biện pháp cản trở thương mại, phân biệt đối xử, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu; mở rộng mạng lưới các hiệp định FTAs; thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ và cải cách WTO.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu dự trực tuyến Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 32. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cùng với đó, APEC cần nâng cao sức chống chịu, tự cường của các chuỗi cung ứng bằng cách đẩy nhanh tiến độ thực thi các chương trình hợp tác đã thống nhất về kết nối, kinh tế số, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông người và hàng hóa, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính tự cường của doanh nghiệp.

Đồng thời, để góp phần kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, APEC cần hỗ trợ các thành viên tiếp cận vaccine một cách kịp thời, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine; nâng cao năng lực hệ thống y tế cộng đồng, khả năng ứng phó với bệnh dịch truyền nhiễm và khẩn cấp y tế trong tương lai.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, thúc đẩy phục hồi kinh tế song hành với củng cố tính tự cường, bền vững và bao trùm toàn cầu, do đó cần thúc đẩy hợp tác về thuận lợi hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ môi trường, kinh tế tuần hoàn, an ninh năng lượng-nguồn nước-lương thực, biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Các Bộ trưởng cũng thống nhất tăng cường các biện pháp ứng phó với đại dịch bảo đảm tiếp cận bình đẳng vaccine, các biện pháp chữa trị, hợp tác nghiên cứu, mở rộng sản xuất, cung ứng vaccine, đầu tư cho hệ thống y tế.

Cùng với đó, bảo đảm khu vực châu Á-Thái Bình Dương năng động và kết nối thông qua các nỗ lực bảo đảm môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, không phân biệt đối xử; không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng, thúc đẩy quan hệ thương mại cùng có lợi; nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí cho rằng, các chính sách kinh tế, thương mại và xã hội phải đem lại cơ hội công bằng, bảo đảm việc làm cho mọi người dân, phát huy tiềm năng của các nhóm yếu thế như phụ nữ, người dân vùng sâu, vùng xa; đồng thời cần tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh lượng thực, nguồn nước.

Trước đó, ngày 8/11, các Bộ trưởng Thương mại APEC đã thảo luận chủ đề “Thương mại là động lực đẩy nhanh phục hồi kinh tế” với ba nội dung chính là kinh nghiệm phục hồi kinh tế trong nước; các nỗ lực hợp tác thương mại và đầu tư vì phục hồi của khu vực; đóng góp của APEC đối với Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị và 2 phụ lục gồm: Báo cáo tóm tắt đánh giá giữa kì lộ trình cạnh tranh dịch vụ trong APEC và Danh mục tham khảo các dịch vụ môi trường APEC.