Bộ Thông tin và Truyền thông luôn đồng hành cùng VOV tạo ra bước phát triển mới

Sáng 17/6, tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và chia sẻ với những khó khăn, thách thức của báo chí truyền thông hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận thấy lĩnh vực này đang phải cạnh tranh rất lớn với mạng xã hội về thị phần quảng cáo, khi mạng xã hội đã lấy đi của báo chí khoảng 60%, có thời điểm lên tới 70% nguồn thu. Trong khi nguồn ngân sách dành cho báo chí cũng thu hẹp dần, khiến báo chí càng khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thu.

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Đặc biệt, sự phát triển của truyền thông xã hội và công nghệ số ngày càng đặt ra cho báo chí, truyền thông yêu cầu mới, cần phải đổi mới mô hình hoạt động và nhanh chóng thay đổi công nghệ. Bởi công nghệ số phát triển nhanh sẽ ảnh hưởng đầu tiên, trước hết và mạnh mẽ nhất đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Trong khi đó, nhiều cơ quan báo chí hiện nay vẫn thường được xem là những đơn vị hành chính sự nghiệp, trước việc phải tiếp cận các mô hình kinh doanh trong điều kiện mới đã đòi hỏi trình độ quản trị doanh nghiệp tại mỗi cơ quan báo chí phải được nâng cao, điều này cũng tạo ra một thách thức không nhỏ đối với các nhà quản lý báo chí.

Nắm bắt được những thách thức cũng như xu hướng phát triển của báo chí và truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua Bộ TT&TT đã xác định thay đổi mạnh mẽ về mặt quản lý, quyết liệt trong việc giải quyết các vấn đề về thể chế, cơ chế cũng như chính sách để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, trong đó có việc quản lý tốt hơn các nền tảng xuyên biên giới đang cạnh tranh mạnh mẽ với báo chí nước nhà.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đặc biệt, với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ TT&TT sẽ đứng ra hỗ trợ các cơ quan báo chí về vấn đề chuyển đổi số và đảm bản an toàn an ninh mạng.

“Bộ TT&TT đã giao cho Cục An toàn Công nghệ Thông tin đứng ra chịu trách nhiệm trong việc thường xuyên giám sát, điều tra hỗ trợ về vấn đề kĩ thuật và an ninh mạng cho VOV nói riêng và hơn 800 cơ quan báo chí khác trên cả nước. Việc thực hiện này có phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan như Công an, Quân đội, các nhà mạng, các doanh nghiệp an ninh mạng cùng đông đảo các đội ngũ các chuyên gia”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Đối với VOV, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn sẽ có cuộc làm việc chính thức giữa hai cơ quan để bàn về định hướng, rà soát chiến lược phát triển, từ đó kiến nghị, đề xuất lên Chính phủ tháo gỡ và giải quyết, nhằm xây dựng VOV thành cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hy vọng, với thương hiệu và nền tảng tốt như VOV, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan hữu quan cùng sự nỗ lực của chính mình chắc chắn VOV sẽ tạo ra được bước phát triển mới. “Bộ TT&TT luôn đồng hành cùng VOV để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian tới. Khi đã nhận về mình một sứ mệnh mới, đứng trước những cơ hội mới, đặc biệt là sự phát triển đột phá của công nghệ sẽ tạo ra một trang mới trong sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - ông Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ TT&TT cũng như bày tỏ mong muốn đưa VOV phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trên hành trình 96 năm qua, với sự đóng góp của VOV cùng các cơ quan truyền thông cả nước đã góp phần hết sức tích cực trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

"Thời gian qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, người lao động của VOV luôn ý thức được rằng, trong quá trình phát triển của từng thời kì khác nhau đều có những nhiệm vụ trọng tâm và trọng điểm. Để thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng và cao cả nhưng cũng hết sức nặng nề đó, VOV luôn có được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các lãnh đạo chủ chốt, trong đó có sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của Bộ TT&TT", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ tin rằng, trong thời gian tới VOV với nỗ lực lớn cùng quyết tâm cao sẽ vượt qua các thách thức để phát triển. Trong đó, những thách thức hiện nay như cạnh tranh thông tin, cải tiến khoa học công nghệ và trình độ kĩ thuật cần có sự nỗ lực rất lớn từ bản thân các lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ công nhân viên chức trong Đài.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Để làm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và tiếp tục tạo cho VOV cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ mong muốn trong thời gian tới, VOV sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ, định hướng của Bộ TT&TT để khẳng định VOV luôn là cơ quan truyền thông đi đầu.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đề xuất với lãnh đạo Bộ TT&TT ý tưởng đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến với người dân miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo. “Mỗi tiếng nói của VOV thông qua cánh sóng của mình sẽ như cánh hải âu trên biển để ngư dân nhanh chóng tiếp cận được thông tin”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nói.

Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, để hiện thực hóa được những ý tưởng này, Tổng Giám đốc VOV mong muốn Bộ TT&TT hỗ trợ đảm bảo về cơ sở hạ tầng trong thực thi kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đồng thời, tạo điều kiện cho VOV tiếp tục có những bước phát triển mới, nhất là trong bối cảnh ngành phát thanh đang đứng trước nhiều thách thức về cạnh tranh thông tin, cạnh tranh độc giả cũng như đứng trước yêu cầu về đổi mới công nghệ, trang thiết bị...