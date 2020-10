Bộ Tài nguyên & Môi trường sắp thanh tra đất đai tại loạt dự án bất động sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; việc quản lý, sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Đồng thời, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc sử dụng đất khi thực hiện các dự án khu đô thị, phát triển nhà ở, dự án kinh doanh dịch vụ du lịch có bán biệt thự, căn hộ khách sạn (condotel); việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trưởng lên kế hoạch thanh tra đất đai năm 2021. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch năm 2020 trước đó, đoàn thanh tra do Tổng Cục Quản lý đất đai dẫn đầu sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, có dấu hiệu trong sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Trọng tâm là việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất…

Cụ thể, tại Hà Nội đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các dự án gồm: Dự án khu đô thị "Thành phố Giao Lưu" tại quận Bắc Từ Liêm của Công ty CP đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba; Dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) tại huyện Hoài Đức của Công ty CP đầu tư An Lạc; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora) tại huyện Hoài Đức của Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh...

Cũng tại Hà Nội, ngoài các nội dung thanh tra nêu trên, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại 4 dự án sân Golf (Sóc Sơn; sân golf Sky Lake Chương Mỹ; sân golf Vân Trì Golf Club - Đông Anh và sân golf Đông Anh).

Trong khi đó, tại TP.HCM, đoàn thanh tra sẽ thanh tra loạt dự án gồm: Dự án khu nhà ở xã hội – khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (The Western Capital) tại số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 của Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc; Dự án Khu nhà ở 1 Bis – 1 Kep Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1) của Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thuỷ; Dự án khu dân cư và du lịch, văn hoá, giải trí (The Water Bay) tại phường An Phú, quận 2 của Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21.

Tuy nhiên, vào tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký chỉ đạo không thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án bất động sản có dấu hiệu sai phạm về đất đai trong năm 2020 tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bình Thuận, Quảng Nam...Đồng thời hủy kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất các dự án, công trình không triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại các tỉnh Quảng Bình, Thái Nguyên, Cà Mau.

Nguyên nhân là do các địa phương này đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19.