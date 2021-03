Bộ Tài chính: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 8.800 tỷ đồng sau 2 tháng

Báo cáo về tình hình thực hiện quản lý ngân sách Nhà nước tháng 2 và 2 tháng đầu năm của Bộ Tài chính mới công bố cho thấy dù nền kinh tế trong nước vẫn chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, hoạt động thu ngân sách do Bộ quản lý vẫn ghi nhận tăng trưởng so với năm 2020.

Tính riêng tháng 2, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 97.200 tỷ đồng . Trong đó, thu nội địa đạt 81.900 tỷ, tương đương 84,2% tổng thu trong tháng; thu từ dầu thô đạt 2.200 tỷ (2,3%); và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 13.100 tỷ đồng (13,5%).

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN trong tháng vừa qua là 115.700 tỷ đồng , tương đương mức bội chi trong tháng khoảng 18.500 tỷ đồng .

Như vậy, tính chung 2 tháng từ đầu năm, tổng thu ngân sách đã đạt 286.700 tỷ đồng , bằng 21,3% dự toán và tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số thu nội địa 2 tháng qua là 246.650 tỷ, tương đương 21,8% dự toán và tăng 2,8% cùng kỳ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết trong 2 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu NSNN, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Bộ Tài chính đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế và chống buôn lậu trong lĩnh vực hải quan, qua đó đóng góp vào mức tăng thu ngân sách 2 tháng đầu năm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Chỉ trong 2 tháng, cơ quan Thuế đã thực hiện 3.400 cuộc thanh tra, kiểm tra, và kiểm tra 16.500 hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 3.400 tỷ đồng , trong đó thu vào NSNN 780 tỷ đồng (đã nộp 345 tỷ), giảm lỗ 2.500 tỷ và đã thu hồi được 5.100 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Với hoạt động thu từ đầu thô, lũy kế 2 tháng đạt gần 4.900 tỷ đồng , bằng 21,1% dự toán nhưng giảm 53,3% so với cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế thu 2 tháng là 34.600 tỷ đồng , tương đương 19,4% dự toán và tăng 0,3%. Trong đó, tổng số thu thuế ước đạt 54.600 tỷ; hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) theo chế độ khoảng 20.000 tỷ đồng .

Ở số chi ngân sách, tổng chi 2 tháng qua là 207.300 tỷ đồng , bằng 12,3% dự toán và giảm 6% so với 2 tháng đầu năm 2020. Trong số này, tiền chi đầu tư phát triển là 23.490 tỷ, mới đạt 4,9% so với dự toán, giảm 32,4%. Nguyên nhân chủ yếu do 2 tháng đầu năm, đồng thời trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên ảnh hưởng đến số giải ngân vốn đầu tư.

Số tiền chi ra để trả nợ lãi 2 tháng qua đạt 21.880 tỷ đồng , tương đương 19,9% dự toán và giảm 14,3%; chi thường xuyên đạt 161.800 tỷ đồng , bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2%.

Theo cơ quan quản lý thuế và tài khóa, đóng góp vào mức tăng thu ngân sách 2 tháng đầu năm có tác động từ công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cụ thể, ngoài việc kiểm tra 16.500 hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp nói trên, Thanh tra Bộ Tài chính và các cơ quan thuộc Bộ đã thực hiện 3.535 cuộc thanh tra, kiểm tra sau 2 tháng, qua đó kiến nghị xử lý tài chính hơn 8.864 tỷ đồng (thu hồi nộp NSNN 1.533 tỷ; kiến nghị tài chính khác 7.103 tỷ; xử phạt vi phạm hành chính 228 tỷ đồng ).

Đến nay, số tiền các đơn vị đã thanh tra, kiểm tra thực hiện thu nộp vào ngân sách là 457 tỷ đồng .