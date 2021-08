Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ: Cú hích cho ngành ô tô điện Việt

(VTC News) -

Cú hích cho ngành sản xuất ô tô điện trong nước

Cụ thể, theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ vừa được Bộ Tài chính ban hành, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin sẽ bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Như vậy, mức thu lệ phí trước bạ cho ô tô điện sẽ dao động từ khoảng 5-7,5%, trong khi ô tô truyền thống đang chịu mức thu lệ phí trước bạ 10-15%. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ áp dụng trong thời gian 5 năm kể từ ngày chính thức có hiệu lực.

Trạm sạc xe điện.

Theo các chuyên gia, đây là bước đi cần thiết, tạo động lực phát triển cho ngành sản xuất ô tô điện trong nước, tránh nguy cơ chậm chân so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thái Lan xác định mục tiêu phát triển ô tô điện từ năm 2017, trong khi Indonesia đặt quyết tâm từ năm 2019 nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào cho việc sản xuất pin. Chính phủ hai nước hiện có những chính sách rõ ràng, tập trung vào ưu đãi cho doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất xe điện. Bên cạnh đó, Malaysia và Brunei cũng đang toan tính đến các giải pháp tăng số lượng ô tô điện xuất hiện trên đường phố.

Mẫu xe ô tô điện VF e34.

So với các quốc gia kể trên, Việt Nam có lợi thế là có doanh nghiệp nội địa nghiên cứu, phát triển và sản xuất thành công ô tô điện. VinFast đang triển khai mạnh mẽ việc xây dựng hạ tầng trạm sạc xe điện trên toàn quốc. Dự kiến cuối năm nay, những chiếc ô tô điện đầu tiên sẽ được bàn giao và chính thức lăn bánh trên khắp các nẻo đường đất nước.

Trên phạm vi toàn cầu, ô tô điện đang là xu hướng tất yếu, được các quốc gia phát triển hậu thuẫn mạnh mẽ. Bloomberg Energy Finance dự đoán, 54% số ô tô mới được bán vào năm 2040 là xe điện, chiếm 33% lượng ô tô lưu thông vào thời điểm đó.

Theo một khảo sát năm 2018 của Frost & Sullivan, một công ty tư vấn chiến lược có trụ sở tại Mỹ, có đến 3/4 người được khảo sát sẵn sàng chuyển từ xe xăng, dầu sang xe điện nếu được ưu đãi về thuế. Hiện tại, nhiều nước như: Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Na Uy, Anh, Thụy Điển,… đã áp dụng chính sách ưu đãi trước bạ cho người dùng, tương tự như đề xuất mới đây của Bộ Tài chính. Với tác dụng hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng, chính sách này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy tiêu dùng ô tô điện, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu phát triển và sản xuất kinh doanh ô tô điện tại Việt Nam.

Khách mua ô tô điện hưởng lợi lên tới 260 triệu

Trước khi có đề xuất giảm lệ phí trước bạ từ phía Bộ Tài chính, hãng xe Việt VinFast chủ động triển khai một loạt chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho người dùng ngay khi công bố mở bán mẫu ô tô điện đầu tiên VF e34.

Đầu tiên phải kể đến chính sách cho thuê pin sáng tạo và ưu việt, giúp giảm giá thành sản phẩm tới 200 triệu đồng do không tính giá pin vào giá thành xe. Nhờ đó, giá xe VF e34 được kéo xuống mức 690 triệu đồng - mức cực hấp dẫn cho một mẫu xe SUV hạng C. Song song đó, người dùng chỉ cần trả mức phí thuê bao pin hàng tháng là 1.450.000 đồng để sử dụng pin cho quãng đường di chuyển tối đa 1.400km/tháng. Các khách hàng tiên phong đặt mua xe trước ngày 30/6/2021 được hưởng mức giá ưu đãi chỉ 590 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết, đồng thời được miễn phí 1 năm thuê bao pin, tương đương 17,4 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, từ sau ngày 1/7/2021, VinFast tiếp tục tung ra một chương trình ưu đãi “khủng” khác khi dành tặng 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng hơn 70 triệu đồng) cho các khách hàng đặt cọc đủ 50 triệu đồng trước ngày 15/9/2021 và cam kết không hoàn/huỷ/đổi cọc. Chính sách này áp dụng cho cả các khách hàng tiên phong, theo đó khách chỉ cần đóng thêm 40 triệu đồng và cam kết không hoàn/huỷ/đổi cọc để được hưởng ưu đãi trên. Đặc biệt, VinFast cam kết chi trả lãi cho khoản tiền đặt cọc của khách hàng, tính từ thời điểm đặt cọc đến khi nhận xe, với mức lãi suất lên tới 10%/năm.

Ngoài tất cả các ưu đãi kể trên, nếu khách hàng chuyển đổi từ ô tô xăng sang ô tô điện thông qua dịch vụ “Đổi cũ lấy mới” của Smart Solution, khách hàng sẽ được VinFast tặng ngay 30 triệu đồng từ Quỹ Vì tương lai xanh.

Nhờ những ưu đãi mạnh mẽ và chính sách đặt hàng linh hoạt, thuận tiện, VinFast đã thu hơn 25.000 đơn đặt cọc VF e34 chỉ sau 3 tháng triển khai, trong đó có gần 10.000 đơn đặt hàng trực tuyến qua website của hãng. Những con số ấn tượng này biến VinFast VF e34 trở thành mẫu xe hút khách nhất trên thị trường ô tô Việt Nam từ trước đến nay, phá vỡ mọi kỷ lục về bán hàng.

Với việc có thêm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô điện mà Bộ Tài chính đang đề xuất, khách hàng đặt mua VF e34 trước ngày 30/6/2021 sẽ nhận được tổng ưu đãi lên tới 260 triệu đồng, trong khi các khách hàng đặt mua sau ngày 1/7/2021 được ưu đãi tới 160 triệu đồng.

Có thể thấy, VinFast VF e34 đang làm thay đổi tư duy tiêu dùng về ô tô điện tại thị trường Việt Nam. Thay vì bị coi là loại phương tiện đắt đỏ, chỉ dành cho số ít, chiếc xe điện made-in-Vietnam đã được hàng chục nghìn người lựa chọn, hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe điện quốc dân trong thời gian tới, khi hội tụ một loạt ưu điểm về công nghệ, được trang bị nhiều tiện ích hiện đại cùng chi phí sở hữu và vận hành hấp dẫn.