Bỏ sân khấu xuống với khán giả, Mỹ Tâm được gọi 'ca sĩ khỏe nhất đêm nay'

(VTC News) -

Hàng loạt các ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt như: Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Thu Phương, Karik, GDucky, Phạm Thu Hà, Hà Lê tham gia trình diễn trong concert Vườn thịnh vượng diễn ra đêm 12/1 tại Hà Nội.

Đêm nhạc được thiết kế gồm ba phần: Bản giao hưởng tình yêu, Rap-Symphony và Mùa yêu.

Ở phần đầu Bản giao hưởng tình yêu là những câu chuyện tình được kể qua những tác phẩm nhạc ngoại lời Việt rất được yêu thích tại Việt Nam, dàn dựng và hòa âm phối khí theo phong cách châu Âu.

Trong bộ đầm đỏ lộng lẫy, Phạm Thu Hà mở mànvới Habanera, tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Georges Bizet. Với khúc ca của nàng Carmen, ca sĩ sở hữu chất giọng soprano sáng đẹp, nhẹ nhõm, từng được ví như giọng hát “bay lên từ giấc mơ” mang đến khán giả những cảm xúc tươi mới trong dịp đầu năm.

Phạm Thu Hà mở màn đêm nhạc với "Habanera".

Tiến đến, cô đưa người nghe đến nước Ý qua ca khúc O sole Mia (Mặt trời của tôi), một trong những bài gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ vàng của dòng nhạc giao hưởng.

Đặc biệt và mới lạ là màn kết hợp độc đáo của Phạm Thu Hà và GDucky trong tiết mục rap kết hợp giao hưởng. Lần đầu tiên trên sân khấu có sự kết hợp khó tin này. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang và Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, nhạc trưởng Lưu Quang Minh đã giải bài toán khó một cách không thể thuyết phục hơn.

Phần thể hiện của Phạm Thu Hà và trò cưng của Karik ăn ý ngoài mong đợi, GDucky khiến nữ ca sĩ bất ngờ và dành nhiều lời khen, thậm chí cả lời mời hợp tác trong sản phẩm chung ở tương lai.

Phạm Thu Hà hát cùng rapper GDucky.

Ở phần hai Rap - Symphony mang đến cho khán giả những tác phẩm rap nổi danh tại Rap Việt được kết hợp cùng giao hưởng. Ca khúc Ala – Ela để lại nhiều dấu ấn của team Karik trong Rap Việt được đem lên sân khấu, cuốn hút khán giả từ những câu rap đầu tiên qua phần trình diễn của GDucky – Karik và vũ đoàn.

Karik trong bộ đồ trẻ trung mang big hit Người lạ ơi của Châu Đăng Khoa lên sân khấu, nhưng bằng phong cách mới kết hợp với symphony. Anh tiết lộ, GDucky lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn nên không tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng dù cơ thể mệt mỏi và sốt. Thế nhưng, màn trình diễn của GDucky trong ca khúc Tiền nhiều làm điều thần kỳ khuấy động cả sân khấu lắc lư theo những giai điệp Rap dẫn dụ, vui nhộn cho người nghe.

Á quân Rap Việt còn chứng tỏ khả năng bắn rap siêu nhanh trước đề nghị của MC Nguyên Khang, muốn anh dùng khả năng rap gửi lời chúc mừng năm mới khán giả.

Với phần thứ ba - Mùa Yêu, khán giả Thủ đô được tận hưởng không gian âm nhạc ngập tràn tình yêu với Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Lê, Mỹ Tâm.

Bằng giọng hát bay bổng ngọt ngào, ca sĩ Thu Phương mang đến cảm nhận về những hàng cây xanh ngát, những thảm cỏ đẹp, những bông hồng rực rỡ đầy ắp tình yêu và hương thơm với ca khúc Triệu đoá hồng. Thu Phương thú nhận đây là lần đầu tiên chị thể hiện Triệu đoá hồng và có hát một đoạn ngắn tiếng Nga.

Nếu ở phần trước, Thu Phương hát với sự bay bổng, ngọt ngào thì trong phần sau, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng lại mang đến nỗi nhớ vời vợi với Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son). Hơn 20 năm xa quê, Thu Phương thấu hiểu nỗi nhớ quê hương của những người đang ở xa xứ.

Tiếp nối tình yêu dành cho Hà Nội, Thu Phương hoà giọng cùng nam ca sĩ Bằng Kiều trong ca khúc Hoa xuân cho em (Tăng Nhật Tuệ). Nữ ca sĩ chia sẻ: "Thu Phương, một người con sống xa quê hương 20 năm hát về Hà Nội với rất nhiều cảm xúc. Mỗi lần về với Hà Nội là mỗi lần nhiều tâm sự, muốn kể với Hà Nội nhiều nỗi niềm, muốn được ngắm Hà Nội những ngày vào xuân. Rất may mắn cho Thu Phương khi được nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ gửi bài 'Hoa xuân cho em'. Khi hát bài hát này, Thu Phương mới biết đến nhiều loài hoa đến vậy''.

Thu Phương song ca cùng Bằng Kiều.

Hà Lê nổi lên như một hiện tượng khi làm mới những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Trong đêm nhạc, anh dành tặng khán giả Bình minh sẽ mang em đi và Nhớ mùa thu Hà Nội. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Hà Lê và Thu Phương trong Mưa hồng với phần dàn dựng đẹp mắt của đạo diễn Phạm Hoàng Giang mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Bằng Kiều cũng khiến khán giả thổn thức với hit Cơn mưa băng giá và bản phối mới ca khúc Mưa trên ngày tháng đó của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Đây là lần hiếm hoi anh hát Mưa trên ngày tháng đó bởi cho rằng ca khúc này cần bản phối hay cùng với band chất lượng.

Điểm nhấn của đêm nhạc có lẽ là phần biểu diễn của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ xuất hiện như nàng hoạ mi trong khu vườn đầy hoa lá cỏ cây với bản hit Đúng cũng thành sai.

Cũng trên sân khấu Thủ đô, lần đầu tiên hoạ mi tóc nâu thể hiện live ca khúc Anh chưa biết đâu, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng thuộc thể loại Latin với tiết tấu nhanh, rộn ràng, phần giai điệu mới lạ nhưng bắt tai và dễ nhớ.

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Người hãy quên em đi một ca khúc hit trong Tâm 9 được nữ ca sĩ lựa chọn để thể hiện với mong muốn giai điệu vui nhộn sẽ mang lại sự hứng khởi, niềm vui cho mọi người khi năm mới về.

Trong ca khúc Vì em quá yêu anh, cô nàng bỏ lại sân khấu và các vũ công gần hơn với người yêu nhạc. MC Nguyên Khang trêu Mỹ Tâm là ''nữ ca sĩ khoẻ nhất đêm nay" bởi cô đi xuống các hàng ghế khán giả để cất tiếng hát.

Video: Phần trình diễn của Mỹ Tâm

Khép lại đêm nhạc là màn hoà giọng của tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình với ca khúc We are the family. Khi tiếng hát vang lên, cả 3.000 ánh đèn flat được bật lên, đung đưa như lời nguyện cầu về năm 2021 bình an.