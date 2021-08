Bộ Quốc phòng điều thêm 2.000 quân nhân vào vùng 'đỏ đậm đặc' ở Bình Dương

(VTC News) -

Ngày 26/8, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc để nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, hiện nay công tác phối hợp giữa các lực lượng Quân đội, Công an trong việc đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các chốt trọng yếu, chốt cứng trên địa bàn, nhất là 11 địa phương “vùng đỏ đậm đặc” đang được tỉnh triển khai “khoá chặt, đông cứng” trong 15 ngày.

Quân hội hỗ trợ công tác kiểm dịch tại chốt giao TP.HCM - Bình Dương. (Ảnh: Thy Huệ)

Công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh Bình Dương quan tâm hàng đầu, bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tỉnh Bình Dương cũng đã giao cho Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị đầu mối để cung ứng lương thực, thực phẩm cho hơn 719.000 người dân ở 11 địa phương thực hiện “khoá chặt, đông cứng” với mỗi túi nhu yếu phẩm trị giá 50.000 đồng/người/ngày. Dự báo trong 2 tuần tới, số F0 sẽ tăng cao do tỉnh đang tập trung xét nghiệm tìm F0 lần 3.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà tỉnh Bình Dương đang thực hiện trong công tác phòng, chống dịch.

Riêng về phía Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết, trước mắt sẽ điều động 2.000 quân nhân tham gia công tác phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đồng thời Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương “vùng đỏ đậm đặc” của tỉnh và 15 xe cứu thương để tỉnh điều phối phục vụ công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt hơn.