Bộ phông chữ của BAEMIN thắng giải thưởng thiết kế quốc tế Red Dot Awards 2021

Đây là lần thứ 2 bộ phông chữ này được vinh danh bởi các đơn vị xếp hạng thiết kế uy tín trên toàn thế giới sau giải thưởng “Type Champions Award” vào năm 2020.

Bộ phông chữ BM Daniel thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam.

Với cách thức xây dựng thương hiệu được lấy cảm hứng từ thành công của BAEMIN tại Hàn Quốc, ứng dụng giao thức ăn BAEMIN đã phát triển và giới thiệu bộ phông chữ dành riêng cho thị trường Việt Nam mang tên BM Daniel.

Bộ phông chữ này được BAEMIN và Rice Creative sáng tạo thông qua những quan sát và tìm hiểu về thị trường sở tại cũng như những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam. Đặc điểm của BM Daniel là “ép” các dấu, mũ của các chữ vào một chiều cao giới hạn sẵn khiến cho dòng chữ trở nên sinh động và có hồn, tạo cảm giác gần gũi với những nội dung dí dỏm được truyền tải.

Trong tháng 11 vừa qua, bộ phông chữ BM Daniel đã giành được giải thưởng cao nhất “Best of the Best” ở hạng mục Thương hiệu và Thiết kế Truyền thông tại Lễ trao giải Red Dot Awards 2021. Đây được coi là một trong ba giải thưởng thiết kế lớn của thế giới bên cạnh iF và IDEA Design Awards nhằm tôn vinh những sản phẩm sáng tạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

BAEMIN không ngừng chinh phục người dùng bởi các sản phẩm sáng tạo.

BM Daniel được đánh giá đã thể hiện một cách lôi cuốn, dí dỏm và sáng tạo bảng chữ cái tiếng Việt, một thử thách vốn được xem là rất khó cho các nhà thiết kế bởi sự phức tạp của các dấu thanh.

Để dành được chiến thắng này, BM Daniel đã đạt được những điểm số cao nhất cho các tiêu chí như ý tưởng, hình dáng thiết kế và tác động nhận diện thương hiệu. Ban giám khảo cho giải thưởng này bao gồm 24 chuyên gia thiết kế, truyền thông hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đây cũng là lần thứ hai bộ phông chữ BM Daniel giành chiến thắng trong một cuộc thi toàn cầu sau lần chiến thắng vào năm ngoái tại Lễ trao giải Type Champions Awards 2020 do công ty kiểu chữ quốc tế Monotype tổ chức. Vào thời điểm đó, ban tổ chức đã giải thích lý do trao giải cho BM Daniel rằng “BAEMIN đã thành công khi tạo ra bộ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và ấn tượng chỉ bằng một bộ phông chữ”.

Bảng quảng cáo ngoài trời với thông điệp dí dỏm từ BAEMIN.

Ông Kiwan Ihn – Tổng Giám đốc của Woowa Brothers Việt Nam (đơn vị sở hữu ứng dụng BAEMIN) chia sẻ: “BM Daniel đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận người dùng Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên ứng dụng ra mắt. Tại BAEMIN, chúng tôi chú trọng đến cảm xúc của người dùng và không ngừng đưa ra các ý tưởng và sản phẩm sáng tạo để nâng niu và chia sẻ những cảm xúc ấy.

Việc thiết kế và áp dụng những bộ phông chữ riêng đã được đón nhận tích cực tại Hàn Quốc, chúng tôi hy vọng có thể sử dụng cách tiếp cận này để góp phần kể những câu chuyện độc đáo và thú vị của nền ẩm thực Việt Nam và kết nối những người tham gia hệ sinh thái công nghệ ẩm thực (food tech) với nhau”.

Bạn có thể bắt gặp BM Daniel ở bất cứ đâu.

Người dùng có thể dễ dàng bắt gặp bộ phông chữ BM Daniel ngay trong ứng dụng BAEMIN, trên các bảng quảng cáo ngoài trời hay tại các ấn phẩm truyền thông khác. Bộ phông chữ này cũng được sử dụng trên đồng phục của các đối tác tài xế hay in trên các logo BAEMIN đặt tại các đối tác nhà hàng.

Ngoài ra, nhằm lan tỏa tinh thần tích cực và vui tươi, ứng dụng BAEMIN cũng sản xuất những món văn phòng phẩm quen thuộc cộp mác BAEMIN Studio với các tên gọi dí dỏm được in bằng phông chữ BM Daniel như Túi Ba Gang, Ly Hộp Bút, Khẩu Trang Luôn Vui Vẻ, Thẻ Quà Tặng hay Áo Mưa Tí Tách. Tất cả đều nhận được sự yêu mến và đón nhận tích cực từ người dùng BAEMIN.

Tại Hàn Quốc, BAEMIN đã thiết kế và phát hành các bộ phông chữ khác nhau hàng năm trong suốt 10 năm qua. Ở Việt Nam, BAEMIN đã bắt đầu phát triển bộ phông chữ thứ 2 sau BM Daniel, dự kiến sẽ hoàn thành và công bố sớm nhất vào tháng 12 năm nay.

Áo mưa tí tách - Một sản phẩm được ưa chuộng của BAEMIN Studio.

Tính tới giữa tháng 11 năm 2021, BAEMIN đang là ứng dụng giao thức ăn có độ phủ hàng đầu Việt Nam khi có mặt tại 20 thành phố lớn trên khắp cả nước bao gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, hay gần đây nhất là Bắc Ninh, Phan Thiết, Thái Nguyên.

Với kế hoạch tiếp tục cải thiện và mở rộng các loại hình dịch vụ, BAEMIN hy vọng có thể phục vụ được nhiều người dùng hơn nữa trên khắp Việt Nam và giúp mọi người ăn ngon mọi lúc mọi nơi.

