Bộ phim 18+ khiến khán giả phát cáu tưởng tivi bị hỏng

Theo Insider, tập 7 của bộ phim House of Dragon - phần tiền truyện của Game of Thrones - phát sóng trên HBO mới đây bị nhiều khán giả phàn nàn. Do lạm dụng filter, cảnh quay quá tối khiến nhiều người khó chịu. Một số khán giả chỉ trích cảnh quay tối đến mức họ lầm tưởng TV bị hỏng.

YouTuber Vincent Teoh, người sở hữu kênh HDTVTest có 465.000 người đăng ký, tự kiểm tra độ sáng TV mới thông qua tập phim. YouTube kết luận cảnh bãi biển trong phim khiến người hâm mộ tức tối là điều hiển nhiên.

Cảnh phim tối đến mức khán giả lầm tưởng TV bị hỏng. (Ảnh: HBO)

Đầu tiên, Teoh so sánh cảnh phim theo chế độ HDR trên hai thiết bị LG C2 OLED và Sony HX310. Lúc đầu, các cảnh tương tự nhau về độ sáng và dễ nhìn. Nhưng ở phần sau của phim, độ sáng mờ đi đáng kể trên LG OLED đến mức gần như không thể tạo ra hình ảnh. Vincent Teoh phải thay đổi cài đặt trên TV để điều chỉnh độ sáng vì nó tự động giảm độ sáng.

Sau khi thử nghiệm, Vincent Teoh thay đổi cài đặt tăng độ sáng, tắt chế độ auto-dimming (tự đông làm mờ). Cuối cùng, hình ảnh trên màn hình sáng hơn và có điểm tương đồng với màn hình chuyên nghiệp của Sony. Theo lý giải của YouTuber, hiện tượng này đến từ việc độ sáng trong các cảnh phim thấp, đến mức TV tự động làm mờ để tiết kiệm điện.

Theo phân tích của Teoh, cảnh quay ban ngày của House of Dragon được làm tối hơn trong quá trình hậu kỳ. Hình ảnh quảng cáo phim của HBO trước đó cho thấy bãi biển rất sáng. Sau những phản hồi của khán giả, đại diện HBO Max giải thích rằng ánh sáng của phim được làm mờ do "quyết định sáng tạo có chủ đích".

Hình ảnh quảng cáo cho thấy cảnh quay không tối như khi lên phim. (Ảnh: HBO Max)

Đây không phải lần đầu dự án phim gặp phàn nàn về độ sáng của phim. Trước đó, tập cuối The Long Night của Game of Thrones bị chỉ trích vì cảnh quá tối. Nhà quay phim Fabian Wagner đổ lỗi cho người xem không cài đặt màn hình TV.

"Vấn đề là nhiều người không biết điều chỉnh TV đúng cách. Nhiều người xem trên iPad mini cũng bị ảnh hưởng", Wagner nói với Wire.

Hiện tại, House of Dragon gây chú ý vì có nhiều cảnh nóng 18+, tràn ngập cảnh loạn luân. Tập 8 của phim vừa phát sóng cho thấy cảnh Daemon Targaryen và cháu gái Rhaenyra có mối quan hệ tình cảm. Họ đã có những cảnh ướt át suốt mùa phim. Trong tập 7, sau đám tang người vợ thứ hai của Daemon, người này và cháu gái đã quan hệ thể xác và kết hôn.