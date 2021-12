Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TAND Tối cao, Bộ Công an

(VTC News) -

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố, trao các quyết định đối với cán bộ thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Lam, Đại tá Công an biệt phái, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương bổ nhiệm ông Cao Việt Cường (Thư ký tổng hợp của ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Thư ký Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Đặng Quang Vinh, Chuyên viên chính Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Thư ký ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Thư ký Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức - Cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Ngày 1/12, Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn Trí Tuệ đã trao quyết định quyết định số bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Kỳ, sinh năm 1975, Vụ trưởng (Thư ký của ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC) giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Bắt đầu từ ngày 1/12/2021.

Đồng thời, lãnh đạo TANDTC trao Quyết định về bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thành, sinh năm 1977, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp TANDTC giữ chức Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Bắt đầu từ ngày 1/12/2021.

Bộ Công an cũng vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an cũng điều động và bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; Bổ nhiệm Thượng tá Trần Quý Trường, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Cũng trong ngày 1/12 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã trao quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.