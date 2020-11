Bộ Ngoại giao xác nhận Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ thăm Việt Nam

Chiều 19/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị thông tin thêm về chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Từ ngày 20-21/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ thăm chính thức Việt Nam để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ. Ông O'Brien sẽ gặp một số lãnh đạo Bộ, ngành của Việt Nam để trao đổi các vấn đề liên quan tới quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cũng xác nhận thông tin Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien sẽ tới thăm Việt Nam vào cuối tuần này.

"Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien hôm nay lên đường thăm Việt Nam và Philippines. Ông sẽ gặp lãnh đạo ở cả hai nước để tái khẳng định sức mạnh quan hệ song phương và thảo luận về hợp tác an ninh khu vực", Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ viết trên Twitter cách đây ít giờ.

Chuyến thăm của ông O'Brien dự kiến kéo dài trong 3 ngày (20-22/11).

Trong khi đó, theo Bloomberg, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sẽ có cuộc gặp với các quan chức an ninh Việt Nam vào ngày 21/11 và dự kiến phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Quốc gia cùng ngày.