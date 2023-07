Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ thông tin sai trái liên quan vụ việc ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiều 6/7, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về việc một số thông tin trên mạng xã hội chỉ trích và cho rằng vụ việc ở Đắk Lắk có nguyên do do kì thị sắc tộc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam bác bỏ các ý kiến sai trái này.

"Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng và có tổ chức, và sẽ bị xử lý theo quy định".

Trước đó, ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở công an 2 xã: Ea Ktur và Ea Tiêu. Vụ việc khiến 11 người thương vong, trong đó có 9 người chết gồm: 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân, 2 công an xã bị thương; cùng 3 người dân tộc thiểu số bị khống chế làm con tin.

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối tượng. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; khởi tố 7 bị can về tội “Không tố giác tội phạm” (Điều 390, Bộ luật Hình sự năm 2015); một bị can về tội "Che giấu tội phạm" (Điều 389, Bộ luật Hình sự năm 2015); một bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” (Điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015). Ngày 28/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra các quyết định truy nã đặc biệt 5 bị can liên quan.

Hôm 24/6, Thảo luận về văn kiện Chiến lược chống khủng bố của Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định việc thông qua văn kiện bằng đồng thuận thể hiện thông điệp thống nhất và mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố dưới bất cứ hình thức nào.

Tham dự và phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu; khẳng định việc thông qua văn kiện bằng đồng thuận thể hiện thông điệp thống nhất và mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố dưới bất cứ hình thức nào.

Đề cập đến vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk ngày 11/6/2023, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là hành vi khủng bố có tổ chức nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước, cán bộ và dân thường; khẳng định các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau sẽ bị xử lý tương xứng với mức độ vi phạm.

Đại sứ khẳng định lại lập trường của Việt Nam phù hợp với các văn kiện của Liên hợp quốc liên quan, lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, do bất kỳ ai thực hiện, ở đâu và vì bất kỳ mục đích gì. Việt Nam yêu cầu các nước và các tổ chức quốc tế liên quan hỗ trợ, hợp tác trong công tác điều tra vụ việc cũng như ngăn chặn các hành động tương tự trong tương lai.

Phương Anh