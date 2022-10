Bộ Ngoại giao thông tin vụ cán bộ Cục Lãnh sự bị bắt

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ ngày 6/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đình chỉ công tác các cá nhân liên quan phục vụ cho quá trình điều tra, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

"Quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao là tất cả các cán bộ phải tuân thủ nghiêm túc chủ trương đường lối, quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý theo quy định, không có vùng cấm", Người phát ngôn nêu rõ.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho các cán bộ nhân viên, rà soát, hoàn thiện quy trình xử lý công việc, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là các thủ tục hành chính, lãnh sự, bảo hộ công dân... thực hiện nghiêm túc đầy đủ công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định của Đảng và Nhà nước.

"Chúng tôi cũng quán triệt các cán bộ, đơn vị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đồng thời động viên cán bộ nhân viên phát huy truyền thống ngành ngoại giao, giữ vững bản lĩnh, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó", bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Hồng Hà (SN 1964, nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản) về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 1988, nguyên Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự; ông Hoàng Anh Kiếm (SN 1978, lao động tự do) về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.