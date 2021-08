Bộ Ngoại giao Mỹ bị tấn công mạng

(VTC News) -

Bộ phận Tư lệnh Không gian mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, "sự xâm phạm nghiêm trọng đã có thể xảy ra" trong vụ tấn công. Tuy nhiên, mức độ thực sự của vụ xâm phạm và thủ phạm đứng sau nó chưa được làm rõ. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.

Theo người phát ngôn của cơ quan này: "Bộ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo vệ thông tin của mình và liên tục thực hiện các bước để đảm bảo thông tin được bảo vệ. Vì lý do an ninh, chúng tôi không có quyền thảo luận về bản chất hoặc phạm vi của bất kỳ sự cố an ninh mạng nào được cho là đã xảy ra vào thời điểm này".

Bộ Ngoại giao Mỹ bị tin tặc tấn công. (Ảnh minh họa: Reuters)

Một nguồn tin nói với Fox News rằng vụ xâm phạm không ảnh hưởng đến việc sơ tán người dân khỏi Afghanistan, đang diễn ra trong bối cảnh Mỹ rút quân vội vã và hỗn loạn khỏi nước này.

Nước Mỹ đã bị ảnh hưởng trong một số cuộc tấn công mạng quy mô đáng kể những năm gần đây, nhằm vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. Các cuộc tấn công chủ yếu được đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc, mặc dù bằng chứng chưa được đưa ra.

Vào tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt một loạt biện pháp trả đũa chống lại Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử và hoạt động mạng độc hại, bao gồm cả cuộc tấn công Solar Winds vào năm 2020. Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.