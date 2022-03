Bỏ khẩu trang chụp ảnh trên phố đi bộ Hồ Gươm, cô gái bị phạt 2 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 20/3, trên phố đi bộ Hồ Gươm, 2 nữ du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng Phòng Y tế quận tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ghi nhận 1 người bỏ khẩu trang để tự chụp ảnh và 1 người đi bộ trên tuyến đường Hàng Khay - Tràng Tiền. Cả 2 được mời về trụ sở đơn vị làm việc.

Một nữ du khách bị xử phạt vì không đeo khẩu trang trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Tại đây, 2 nữ du khách đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm ra biên bản xử phạt 2 nữ du khách trên mỗi người số tiền 2 triệu đồng.

Không gian phố đi bộ Hồ Gươm được mở lại 2 ngày trước (từ 18h ngày 18/3) sau gần 1 năm phòng, chống dịch COVID-19. Để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch trong khu vực, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức các tổ công tác liên ngành cắm 12 chốt cố định, phối hợp 5 tổ tuần tra cơ động bố trí làm 6 ca khép kín các khung giờ trong ngày để bảo đảm an ninh trật tự.

Tại các chốt đều có máy đo thân nhiệt và cán bộ y tế, công an làm nhiệm vụ yêu cầu người dân tuân thủ quy định phòng, chống dịch nghiêm túc.

Ngay tối đầu tiên triển khai tuyến phố đi bộ, ghi nhận tại chốt phố Hàng Gai, tổ công tác mời một người dân có biểu hiện say rượu không tuân thủ quy định phòng, chống dịch về cơ quan chức năng làm việc. Gia đình người này ký cam kết với chính quyền không tái phạm các hành vi vi phạm.