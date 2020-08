Bộ GTVT thúc các địa phương đẩy nhanh thu phí tự động không dừng

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc theo Quyết định 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT cho rằng nếu các đại phương không tự thực hiện thì lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đã được Bộ GTVT lựa chọn. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ GTVT, việc triển khai thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng xác định là nhiệm vụ bắt buộc phải triển khai thực hiện nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội.

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đã chia hệ thống trạm thu phí do Bộ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 gồm 44 trạm, giai đoạn 2 gồm 33 trạm; trong đó có một số trạm do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tham gia vào dự án giai đoạn 1) và đã lựa chọn 2 nhà cung cấp dịch vụ triển khai thực hiện. Dự án giai đoạn 1 do Công ty TNHH Thu phí tự động VETC là nhà cung cấp dịch vụ, dự án giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần giao thông số VN là nhà cung cấp dịch vụ", Bộ GTVT cho biết thêm.

Trước đó, ngày 17/6/2020, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 19/2020 về thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Quyết định của Thủ tướng giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện đồng bộ việc thu phí điện tử không dừng, đảm bảo kết nối liên thông và hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND cấp tỉnh, nếu việc tự tổ chức thực hiện hệ thống thu phí điện tử không dừng riêng không khả thi thì lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đã được Bộ GTVT lựa chọn để thực hiện việc thu phí điện tử không dừng cho các trạm thu phí do mình quản lý, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Để kịp thời triển khai đúng tiến độ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tự tổ chức thực hiện hệ thống thu phí điện tử không dừng. Trường hợp tự tổ chức thực hiện không khả thi thì lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đã được Bộ GTVT lựa chọn để thực hiện việc thu phí điện tử không dừng cho các trạm thu phí do mình quản lý đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống thu phí điện tử không dừng do Bộ GTVT đang triển khai.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, gia đoạn 1 có 44 trạm, đã lắp đặt, vận hành 40 trạm trên Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và ác trạm trên các tuyến quốc lộ khác. 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý chỉ có 1 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã đưa vào vận hành 15 làn; 4 tuyến còn lại chưa thể triển khai thực hiện do vướng mắc về nguồn vốn để thực hiện. Giai đoạn 2 bao gồm 33 trạm, hiện mới đàm phán ký phụ lục hợp đồng được 17 trạm với các nhà đầu tư BOT.