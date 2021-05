Bộ GTVT phải hoàn thành đặt hàng bảo trì hạ tầng đường sắt trước 24/5

Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ quản lý, bảo trì đường sắt năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Văn bản nêu rõ: Yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5.



Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định pháp luật.



Trả lời Báo điện tử Chính phủ, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngay chiều nay (19/5), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tham dự cuộc họp triển khai kết luận của Thủ tướng tại Bộ GTVT.



“Chúng tôi mong muốn chỉ đạo nêu trên được triển khai nhanh nhất để Tổng Công ty Đường sắt có kinh phí thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và trả lương cho hơn 11.000 người lao động đang phải đợi lương từ đầu năm đến nay”, ông Vũ Anh Minh chia sẻ.



Trước đó, liên quan đến thực hiện vốn bảo trì đường sắt năm 2021, từ đầu năm đến nay do vướng mắc các quy định pháp luật và còn cách hiểu khác nhau về các quy định pháp luật này nên Cục Đường sắt Việt Nam - cơ quan được Bộ GTVT giao vốn chưa thể tiến hành ký hợp đồng đặt hàng với 20 doanh nghiệp bảo trì đường sắt, ảnh hưởng doanh nghiệp (Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) không được ứng vốn, gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ lương người lao động.