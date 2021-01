(VTC News) -

Thông tin từ Bộ GTVT cho biết, Bộ vừa có Văn bản số 65/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An để trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Theo cử tri tỉnh Long An, hiện Quốc lộ 62 có nhiều đoạn bị xuống cấp trầm trọng, hằng ngày có rất nhiều phương tiện vận tải lưu thông, gây mất an toàn giao thông. Do đó, cử tri kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các khu dân cư, tại các giao lộ… tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Cử tri tỉnh này cũng kiến nghị Bộ GTVT sớm xây dựng mới hai cầu Rạch Chanh và Bắc Đông, vì các cầu này xây dựng trên 30 năm, đang xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời mở rộng tuyến N2, đặc biệt là đoạn giao với Quốc lộ 62, vì đoạn đường này hẹp, lưu lượng giao thông ngày càng tăng cao, gây ra tình trạng ùn tắc thường xuyên.

Bộ GTVT hứa duy tu, sửa chữa Quốc lộ 62 bằng nguồn vốn bảo trì.

Trước những kiến nghị này, Bộ GTVT cho biết đã xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Văn bản số 8562/BGTVT-KHĐT ngày 28/8/2020) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng và Quốc hội trong đó có Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp và Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến N2 đoạn Đức Hòa - Mỹ An.

Tuy nhiên, Bộ GTVT chưa được thông báo tổng mức vốn dự kiến cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

Sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo tổng mức vốn được giao và căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên cho phù hợp với khả năng cân đối vốn của ngân sách Trung ương và tổng hợp trong phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra hiện trạng tuyến Quốc lộ 62 và N2, tiến hành duy tu, sửa chữa bằng nguồn vốn bảo trì để đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông trên các tuyến đường.