Bộ GTVT đề nghị Hà Nội cho nhân viên hàng không sử dụng giấy đi đường mẫu cũ

Trong văn bản mới nhất gửi UBND TP Hà Nội, Công an Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị gia hạn thời gian áp dụng việc phải dùng giấy đi đường do công an cấp đối với cán bộ, nhân viên hàng không làm việc trên địa bàn sân bay Nội Bài.

Hàng không gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Nguyên nhân do trong ngày 4/9, nhiều đơn vị ngành hàng không liên hệ với các đơn vị công an địa phương để cấp giấy đi đường có mã nhận diện theo quy định mới. Tuy nhiên, các đơn vị đều chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về khả năng cấp giấy đi đường theo phương thức mới cho nhân viên đi làm.

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, nếu các cơ quan, đơn vị thành phố triển khai kiểm soát như kế hoạch nhưng chưa có phương án cấp giấy cụ thể thì phần lớn nhân viên không thể đến sân bay làm việc. Nhiều bộ phận tại sân bay, nhiều hãng hàng không không có đủ nhân viên cần thiết để duy trì hoạt động.

"Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì an ninh, an toàn hàng không và hoạt động của các chuyến bay, cũng như tiến độ của dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng tại Nội Bài", văn bản nêu.

Vẫn theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian gia hạn, việc kiểm soát tạm thời với cán bộ, nhân viên ngành hàng không hoạt động tại sân bay Nội Bài sẽ thực hiện trên cơ sở giấy đi đường của cá nhân từng đơn vị theo mẫu đã thực hiện trong giai đoạn trước ngày 4/9 và thẻ kiểm soát an ninh hàng không.

Đồng thời bố trí một đầu mối để thực hiện cấp giấy đi đường theo mẫu mới và ưu tiên triển khai sớm cho cán bộ, nhân viên toàn bộ các đơn vị ngành hàng không hoạt động tại địa bàn sân bay Nội Bài.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, sân bay Nội Bài có trên 20 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, 55 hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài và 5 cơ quan quản lý nhà nước với trên 10.000 nhân viên thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động.

Các đơn vị trên hoạt động trong một dây chuyền hàng không đồng bộ từ quản lý nhà nước chuyên ngành (hàng không, công an, hải quan, kiểm dịch y tế) tới duy trì hoạt động của sân bay, quản lý hoạt động bay, tổ chức các chuyến bay quốc tế, nội địa, cung cấp dịch vụ mặt đất, xăng dầu, suất ăn, kho hàng, dịch vụ phi hàng không…

Phần lớn nhân viên của các đơn vị ở sân bay Nội Bài đang sinh sống tại trung tâm thành phố (vùng 1).

Hiện nay chuyến bay sụt giảm, nhân viên chia ca làm luân phiên tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên toàn bộ các khâu phải đảm bảo việc tham gia thống nhất, đồng bộ để đảm bảo tổ chức, phục vụ các chuyến bay quốc tế, quốc nội, đặc biệt các chuyến bay đưa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn cán bộ y tế vào phía Nam chỉ đạo, thực hiện công tác chống dịch.

Đồng thời duy trì các chuyến bay quốc tế chuyên chở hành khách, hàng hóa để đảm bảo việc thông suốt của nền kinh tế, vận chuyển vaccine, vật tư y tế phòng chống dịch trong nước.