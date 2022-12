Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận với đề xuất bắt buộc lắp camera lùi cho ô tô

(VTC News) -

Trả lời VTC News về việc Bộ Công an đề xuất lắp camera lùi là điều kiện bắt buộc với các loại ô tô khi tham gia giao thông, ông Trần Bảo Ngọc - Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, nêu rõ: "Về cơ bản, Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận với đề xuất của Bộ Công an. Nội dung góp ý của Bộ Giao thông Vận tải đã được Bộ Công an tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông, đã trình Quốc hội xem xét thông qua".

Bộ Giao thông Vận tải đồng ý với đề xuất bắt buộc lắp camera lùi cho ô tô của Bộ Công an.

Ông Ngọc nhận định, việc trang bị thêm các tính năng an toàn trên xe nhằm tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn như camera lùi, các hệ thống an toàn bị động, an toàn chủ động.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Vận tải cho rằng, cần xây dựng lộ trình, lấy ý kiến rộng rãi của những chủ thể liên quan, đánh giá hiệu quả và sự đáp ứng về công nghệ của nhà sản xuất xe; tính toán chi phí phát sinh của doanh nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, hiệu quả.

Trả lời câu hỏi của VTC News về việc cần đề xuất xây dựng Nghị định để sớm đưa camera lùi trở thành yêu cầu bắt buộc với ô tô, ông Ngọc bình luận: "Đối với đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về một vấn đề chưa có trong luật cần phải có đánh giá tác động cụ thể và tuân thủ quy trình xây dựng của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo cơ sở pháp lý, tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đưa ra lộ trình hợp lý, phù hợp với thực tiễn để áp dụng".

Bàn luận về vụ xe tải dừng đột ngột, lùi hàng chục mét cán chết 3 người ở Phú Yên ngày 26/11, ông Ngọc đánh giá, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại hậu quả thương tâm, gây tâm lý bức xúc trong xã hội.

Nhận định ban đầu có thể thấy rằng, nguyên nhân chính là ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông của tài xế xe tải.

"Đối với những sự việc như vậy, cần phải xử lý đúng người, đúng tội với hình thức răn đe cao nhất để làm gương cho người khác, tránh tiếp diễn những vụ tai nạn có tính chất tương tự cũng như để cảnh báo hậu quả từ tâm lý chủ quan, tùy tiện, cẩu thả của người điều khiển phương tiện", ông Ngọc nhấn mạnh.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải đi lùi khiến 3 mẹ con tử vong ở Phú Yên.

Nói về giải pháp trước mắt để hạn chế những vụ tai nạn giao thông liên quan lùi xe, ông Ngọc cho hay, với phạm vi, chức năng của mình, Bộ Giao thông Vận tải đã giao các các cơ quan chuyên môn khẩn trương nghiên cứu, rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và phối hợp hãng sản xuất để bổ sung quy định, nhằm nâng cao hơn nữa tính năng hỗ trợ người lái, tính năng an toàn chủ động, an toàn bị động của phương tiện, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

"Trên thực tế, nội dung này đã được Bộ Giao thông Vận tải chủ động xây dựng, bổ sung trong dự thảo Luật Đường bộ và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan phương tiện. Khi được Quốc hội xem xét thông qua, Bộ sẽ sớm có những bước triển khai để đưa những quy định thiết thực nói trên vào cuộc sống", ông Ngọc nói thêm.

Vụ trưởng Vụ Vận tải khuyến nghị, trước mắt, chúng ta cần tiếp tục thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông thật nghiêm minh, tiếp tục tuyên truyền, bồi dưỡng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho người tham gia giao thông; xây dựng môi trường giao thông văn minh, thân thiện và an toàn.

