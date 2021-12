'Bố già' trượt đề cử 'Phim quốc tế hay nhất' tại Oscar 2022

(VTC News) -

Ngày 22/12, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách đề cử rút gọn các ứng cử viên trong các hạng mục của lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sắp tới. Cụ thể trong 10 hạng mục được công bố, hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" vắng mặt đại diện của Việt Nam là bộ phim "Bố già".

Trước đó, tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề cử đại diện Việt Nam dự Oscar 2022, cạnh tranh cùng 93 bộ phim. Đây là năm đầu tiên có số lượng phim cao kỷ lục được các nước gửi đi Oscar.

"Bố già" của Trấn Thành không lọt danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2022.​​​​

"Bố già" ra mắt năm 2020, được phát triển từ bản web drama cùng tên do Trấn Thành sản xuất. Bộ phim xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Sang (Trấn Thành đóng) làm nghề chở hàng thuê. Cả cuộc đời, Sang luôn sống giản dị, nghĩ đến người khác, nhường nhịn anh chị em và yêu thương con cái hết mực.

Tính đến nay, "Bố già" đã cán mốc doanh thu khoảng 400 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Bộ phim được ra mắt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hồi giữa tháng 6/2021, phim đạt 1,07 triệu USD (khoảng 24,5 tỷ đồng) sau 17 ngày chiếu ở Mỹ.

"Bố già" mới đây cũng là bộ phim giành nhiều giải nhất tại LHP Việt Nam 2021 diễn ra tại Huế với 4 giải, trong đó có Bông sen bạc, Kịch bản hay nhất, Nam chính (Tuấn Trần) và Nữ phụ (Ngân Chi) xuất sắc nhất.

Hạnh mục "Phim quốc tế hay nhất" là sự cạnh tranh của 15 bộ phim đến từ nhiều quốc gia gồm "A Hero" (Iran), “Drive My Car” (Nhật Bản), Playground (Bỉ), Flee (Đan Mạch), Compartment No. 6 (Phần Lan), The hand of god (Italy)...

"Titane" - bộ phim giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes đầu năm nay không chinh phục được Viện Hàn lâm.

Danh sách rút gọn của hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" cũng gây nhiều bất ngờ khi ứng cử viên sáng giá "Titane" - đại diện của điện ảnh nước Pháp cũng không nhận được sự bỏ phiếu của các chuyên gia và nhà phê bình. "Titane" đã giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes đầu năm nay.

Bốn trong số các phim được lựa chọn do phụ nữ đạo diễn gồm “Playground”, “I'm Your Man”, “Hive” và “Prayers for the Stolen”. Ngoài ra, có 3 quốc gia lần đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn là Bhutan, Kosovo và Panama. Bất ngờ lớn trong danh sách là tác phẩm "Plaza Catedral". Các thiếu sót đáng chú ý trong hạng mục này là “Memoria” của Colombia, “Nắm chặt nắm tay” của Nga và “Zátopek” của Cộng hòa Séc.

Giải Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra ngày 27/3/2022 ở Los Angeles, Mỹ.