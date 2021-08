Bộ GD&ĐT: Đối với trẻ mầm non, không dạy học trực tuyến

(VTC News) -

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non diễn ra ngày 18/8, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non. Thay vào đó các trường cần tập trung phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Tranh thủ thời gian vàng trẻ đến trường để ưu tiên hướng dẫn kỹ năng, điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Bộ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tham mưu cho chính quyền có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn, hỗ trợ giáo viên, tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn giao Vụ Giáo dục Mầm non tập hợp các video bài giảng, kho học liệu mở trong nước và thế giới; xây dựng, biên soạn nguồn học liệu mới. Đây là việc cấp bách, bình thường đã cần, trong năm học mới càng cần hơn. Trường hợp trẻ không thể đến lớp, phụ huynh vẫn có nguồn học liệu hỗ trợ con tại nhà. Các địa phương cần ưu tiên ngân sách cho kiên cố hóa trường học, chủ động có giải pháp khắc phục về thiếu hụt giáo viên, tập trung nguồn lực triển khai chương trình giáo dục mầm non mới và một số chính sách khác đối với bậc học mầm non.